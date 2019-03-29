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李富城投票日PO文輔選「投票去吧」　遭罰50萬元

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▲（圖／翻攝自李富城臉書）

▲前氣象主播李富城在投票日當天拉票，違反《選罷法》。（圖／翻攝自李富城臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市選舉委員會28日證實，針對前氣象主播李富城於2018年九合一選舉當天在臉書貼文，為當時的市長候選人韓國瑜拉票，委員會議在查證後通過，將依違反《選罷法》裁罰50萬元。

李富城於2018年11月24日當天在臉書po文，「哭有好多種，昨晚我看見了兩種『溫馨的淚水』」，因為被韓國瑜妻子李佳芬在前一晚造勢活動的溫馨告白「奪去了淚水」，所以要求大家，「投票去吧，就差你那一票」，「你投的不是那一黨，你投的是台灣人，台灣人的幸福。」

▼李富城在貼文中為韓國瑜拉票。（圖／翻攝臉書）

▲▼李富城在投票日當天拉票被罰50萬元。（圖／翻攝臉書）

▲▼李富城在投票日當天拉票被罰50萬元。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

▲李富城確定違反《選罷法》被裁罰50萬元。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

根據《選罷法》規定，投票日當天不得為特定候選人助選拉票，而李富城於當日的貼文意圖明顯，因此遭到網友向高雄市選委會檢舉。

一名網友於28日在批踢踢八卦版貼文，收到選舉委員會來函通知，經審議認定李富城於2018年11月24日投票當天，在臉書貼文為候選人拉票，將罰款50萬元整。裁罰根據《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，及構成第110條第5項規定要件。

網友紛紛在貼文底下留言，「老北北一定會說，都是DPP的陰謀」、「韓流發威」、「發大財了」、「活該」、「他不繳又沒人能對他怎樣」、「裁50萬，李杯根本不看在眼裡」、「根本不痛不癢」、「國家有您真好」。

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關鍵字：李富城,批踢踢,ptt,臉書,投票

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