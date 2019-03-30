吃完麥當勞！他伸手「搓3秒杯杯」擦乾淨　萬人共鳴笑：大家都一樣

▲你吃麥當勞會用「飲料杯」洗手嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台灣速食業龍頭麥當勞，便宜、方便又好吃深受台灣民眾喜愛，網友也常討論CP值最高的點餐方式、或特殊隱藏吃法。有男網友在臉書《爆廢公社》貼文，發問「台灣人吃麥當勞怎麼洗手？」接著示範他的方式，沒想到意外引發熱論，其他人紛紛喊，「原來大家都一樣」、「太真實了」、「我不孤單了」。

這位男網友貼出影片，只見他前方放著一杯麥當勞的冷飲，他吃完餐點後，就伸出左手轉了轉紙杯，最後再搓一搓手，接著拿起餐巾紙擦乾手指。有吃過麥當勞的人大概都知道，冷飲杯子外面總會冒出一層水珠，原PO就是利用這層水珠來「洗手」。

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▲吃完薯條就是要搓一搓杯杯洗手啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到看完影片後，竟引起許多人的共鳴，「我以為只有我這樣」、「我吃薯條才會這樣」、「好像真的很多人都這樣耶！不能說的祕密」、「沒想到大家都這樣」、「我我我！我也是，吃完薯條漢堡，拿飲料杯外面的水擦擦」、「哈哈哈哈太正確了」、「正確無誤（蓋章」、「原來大家都是一樣」、「我一邊吃薯條一邊這樣」、「秒懂！原來大家都這樣啊！」

貼文吸引超過1.3萬人按讚、1200多則留言，還有人笑虧「喝玉米濃湯就不行了吧」、「不只吃麥當勞這樣，連吃肯德基也是」；更有網友說「我朋友今天才分享，在電影院隱形眼鏡掉了，找不到水，臨時沾了飲料杯的水，硬再把隱眼戴上。（阿姨有練過，小朋友不要學）」。

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