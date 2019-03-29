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大選前嗆：誓殺韓國瑜是「反諷陳其邁」　韓「愛與包容」不起訴

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▲網友在PTT嗆「誓殺韓國瑜」，警方循線逮捕發文工程師。（圖／翻攝自PTT）

▲趙姓工程師在PTT嗆「誓殺韓國瑜」，被逮後辯稱是要「反諷陳其邁」。（圖為資料照／翻攝自PTT）

記者劉昌松／台北報導

1名家住台北市士林區的趙姓工程師，2018年11月間，在PTT論壇八卦版的一篇「228事件」文章下留言，嗆聲「高雄人誓殺韓國瑜報仇」，趙男被逮後坦承，對當時的九合一大選亂象不滿，發文反諷有人「激發高雄人仇恨心態」，檢察官調查，趙男未對韓本人出言恐嚇，韓也親筆簽名向檢察官表明不提告，士林地檢署日前將趙處分不起訴。

2018年11月14日傍晚5點多，PTT八卦版一篇名為「[ＦＢ] 陳其邁：71年前高雄發生228事件，讓人痛心」的文章下方，出現一個回應「高雄人誓殺韓國瑜報仇」，由於當時距離大選不到10天，選情激烈的情況下，刑事局不敢大意，透過IP查到40歲的趙男，依恐嚇罪送辦。

▲▼ 韓國瑜表示民進黨的團結像妖怪 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜陳報親筆簽名的書狀，向檢察官表示不對趙姓工程師提告恐嚇 。（圖為資料照／記者洪正達攝）

警方當時調查，趙男在科技公司擔任工程師，獨自在士林租屋，並非高雄人，他先向警方供稱，「感覺到選舉亂象，才會回覆情緒性字眼，不知道違法了」，再跟檢察官澄清，「選舉中提到71年前老事事再激發仇恨，為了反對，所以用反諷手法想表達說陳其邁先生利用228事件激發高雄人的仇恨心態」。

而針對此案，韓國瑜本人也向士林地檢署陳報，並親筆簽名表示，不會對趙男提告，檢察官考量趙並非對韓本人直接做出「惡害通知」的恐嚇言行，雖然言詞過激，有可議之處，但犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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