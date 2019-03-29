父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

▲孩子轉眼間就長大，親子時光要趁早把握。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

孩子學習固然重要，但是和家人相處的時光更是必需的。有位媽媽在臉書抱怨，先生因為工作關係，和女兒的相處時間比較少，平日先生有放假時，他們就會利用這時候幫小孩請假、帶她出去玩，但是長輩知道後，認為老是讓孩子「翹課」不好，令原po無奈表示「只是幼稚園而已」，貼文也吸引了4千名網友按讚，紛紛留言支持她這樣的做法。

一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，先生平時是廚師，下班回家孩子都睡了，休假的時候也大多是平日，所以每個月大概有1、2天會讓女兒請假，讓爸爸帶她出去玩，享受一下珍貴的父女時光。不過她也無奈表示，每次幫女兒請假的時候，長輩就會唸說「又翹課」，但媽媽認為只是幼稚園而已，雖然上學重要，但父母的陪伴更是不能忽視，「而且每天晚上聽小孩哭說想找爸爸的人是我耶！」

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▲女兒每晚都好想念爸爸。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫stocksnap）

原po無奈表示，每次聽到長輩這樣說，就很想回嘴「幼稚園算什麼翹課啊！」貼文也引發網友們討論。許多爸媽都贊同原po的作法，「小孩子長很快，若沒參與到後悔也回不去了......沒有陪伴也會影響孩子，而大人卻永遠不知道，總是錯過才後悔」、「這不是小孩記不記得住，而是你擁有多少跟小孩一起的共同回憶」、「幼稚園而已沒關係啦」、「我國小跟幼稚園都超常請假出遊的」、「多上那幾堂沒有比較厲害」。

另外也有家長說，其實自己也因為工作的關係，把正在念高中的孩子帶出國2次了，而且還是在段考跟模擬考前，「孩子不會因為這樣就忽略學習，反而更會去思考如何好好利用時間。」原po看完大家留言也回應說「下次找長輩一起去好了」，也許不失為一個兩全其美的好方法。

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