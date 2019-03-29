西門紅樓簽唱會3歹徒開車衝撞　麥緊張！警察反恐演練

▲萬華分局「靖勇演練」模擬西門紅樓前，歹徒衝撞人群擄走人質事件。（圖／記者楊佩琪翻攝，下同）

記者楊佩琪／台北報導

台北市西門町紅樓前突然槍聲大作，尖叫聲不斷，轄區警方立即趕抵現場，但有歹徒趁亂擄人當人質，街頭警匪對峙，嚇壞不少人。其實這是台北市萬華分局的「靖勇演練」，過程超逼真。另還有模擬「網路號召群眾」私刑正義犯罪，確保員警的機動反應及緊急應變處置，減少事件發生的傷亡及損失。

警政署日前在台北車站舉辦「無劇本反恐演習」效果良好，萬華分局也在29日上午，舉行「靖勇專案實兵演練」。場景選在人潮眾多的西門町紅樓前，模擬現場正舉辦藝人簽唱會，卻發生3名歹徒駕車衝撞人群的重大危安事件，且3名歹徒為逃離警方追緝，當場挾持人質。

及時救援，不僅萬華分局，另包括台北市刑警大隊特勤中隊、刑事局鑑識中心、台北市保安警察大隊、消防局、台北捷運公司等，全體大動員，解除危機。

而為因應「網路號召」群眾聚集事件近年有增多的趨勢，此次演練特別加入「網路號召群眾」的新型態「私刑正義」犯罪元素，確保員警在遇到類似真實狀況時，能及時發揮快速機動反應，以優勢警力壓制犯罪，貫徹公權力執行。

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