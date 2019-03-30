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騙點數被拆穿！茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺　高雄哥超憐憫…7千人笑噴

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▲▼騙點數被拆穿！喝茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺。（圖／翻攝自爆笑公設）

▲現在經濟不景氣到連詐騙車手都感嘆。（圖／左／記者徐文彬攝；右／翻攝爆笑公社）

記者陳怡伶／綜合報導

在政府長年的宣導下，許多人早已能輕鬆防範詐騙集團，但也讓「車手」崩潰了。高雄一名男網友突然收到LINE通知，一打開看才發現有詐騙集團假冒茶妹「想一起壞壞」的邀請，他直接拆穿不留情面，沒想到車手真情流露大訴苦，感嘆現在很難賺，讓他整個笑噴。

從該名網友LINE截圖的對話紀錄可見，詐騙集團先有禮貌地打聲招呼「hi，怎麼稱呼你？我叫曉可，22歲，你住哪？幾歲？」讓他瞬間滿腦問號，但還是有禮貌詢問對方「你是做什麼的呢？（我住）高雄，你是做什麼的？」

假冒茶妹的車手也不管原PO的詢問，自顧介紹說「我是學生，有在兼職援交服務，要約嗎？」原PO一看也懶得理，毫無留情拆穿說「點數詐騙就免了」，完全不想給茶妹演戲的機會，早點結束這一場鬧劇。

▲▼騙點數被拆穿！喝茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲茶妹完全不掩飾自己要「騙點數」（圖／翻攝自爆笑公社）

原本以為詐騙集團會收手不再回覆，沒想到他真情流露回說「恩恩，點數詐騙喔」，直接丟直球不騙人。原PO一看整個笑噴說「哈哈，你倒是很直接。」

不料，詐騙車手鍥而不捨再問「約嗎？來吧」，勢必想把詐騙弄到手。面對茶妹的真情流露，他也很有耐心回「都知道是騙點數的我，（哪可能）還約，哈哈哈，不要，我不喜歡跟男人。」

正當他以為落幕時，又看見茶妹傳「一人蹲在夕陽下流淚畫圈圈」的貼圖，讓他不免產生憐憫同情的心態，安慰詢問對方「好賺嗎？」茶妹似乎終於找到宣洩出口，悲傷地說出「不好賺」，並回傳2次淚噴畫圈圈的貼圖大訴苦，感嘆經濟不景氣。

▲▼騙點數被拆穿！喝茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲眼見被拆穿，車手直接哭一波訴苦。（圖／翻攝自爆笑公社）

茶妹崩潰12分鐘對話上傳「爆笑公社」後，引來近7000名網友笑爛說，「你安慰他一下啦」、「可惡......居然有點同情他了」、「這麼可愛一定是男孩紙（子）」、「真的很可愛，害我都想約他了」、「突然想看對方的照片」、「可教化～忽然很想介紹他工作」、「可憐到都想捐點數了」。

也有網友分享經驗說，「我以前聽過有個直銷人反詐騙，竟然讓對方掏出幾萬元買他公司產品，真心覺得一山還有一山高」「這幾天才遇到個更奇怪，我大頭貼100％有眼睛的都看得出來是女生，居然有女生跑來私訊我說：她是陪客人吃吃飯聊聊天的，不是酒店妹，可以跟他當朋友嗎」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您，遇到疑似詐騙事件，應保持冷靜小心查證，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命財產安全。

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▼茶妹的回答，網友都同情了。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲▼騙點數被拆穿！喝茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺。（圖／翻攝自爆笑公社）

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關鍵字：詐騙集團,車手,點數,LINE,喝茶,茶妹,爆笑公社

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