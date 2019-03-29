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影／網球界妙麗！14歲少女「合全世界的胃口」美炸　表特板0負評：長腿超犯規

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網搜小組／綜合報導

PTT的「表特板」是很受歡迎的討論區，能成為該板的討論對象，絕對擁有高顏值或好身材，但每個人的審美觀不同，也有人會留言酸「表特已死」。沒想到，最近表特板出現一位「零負評」正妹，一名網友分享「網球美少女」系列美照，鄉民紛紛大推「好扯喔！仙女」、「這不是合東方人胃口，是合了全世界」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

▲嗷嗚～這位網球正妹是不是試圖使人戀愛啊！（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

▲這個腿太長了吧！（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

網友在PTT的Beauty板上貼出多張「網球美少女」的照片，仔細看看這位女孩，只見她擁有甜美長相、清新乾淨的氣質，整個人五官精緻小巧、一身白皙皮膚；可能因為打網球的關係，身材穠纖合度，還有一雙超長的纖細美腿。看到照片後，還有鄉民大誇她不管長相和氣質都和知名影星艾瑪華森（Emma Watson）很像。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

▲還以為是妙麗在打網球耶 >/////<（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

實際查找這位女孩的資料，原來她名叫芮恩（Makenzie Raine），她的IG超過77萬人追蹤，目前是美國網球協會（USTA）青少年組的選手；被媒體封為「陽光氧氣美少女」的她，還被外界認為，美貌超越當年的莎拉波娃（Sharapova）。芮恩雖然還沒參加過大比賽，但高顏值已經引起不少討論，更讓人期待她未來能一展球技。

▲▼ 。（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

▲不……不要這樣看我啊！（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

鄉民則紛紛大推，「有一種妙麗在打網球的錯覺」、「這也太誇張，還是人類嗎」、「以網球界顏值來說和仙女一樣」、「覺得平常的表特充滿虛偽與險惡，但這篇真……真香」、「這不是合東方人胃口，是合了全世界」、「五官精緻到不行」。還有人翻芮恩的IG後發現「ig追蹤都一票台灣人」、「追蹤的滑下來都台灣人啊」、「哈哈一堆台灣人在追蹤，她會不會覺得莫名其妙」。

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▼妹妹啊……這樣秀美腿犯規啦！（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自Makenzie Raine IG）

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網球界妙麗！14歲少女「合全世界的胃口」美長腿超犯規

關鍵字：表特,網球,美女,正妹,PTT,Makenzie Raine

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