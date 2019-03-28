馬桶周圍都是O毛！抓包室友偷拿刮鬍刀「毛QQ的」　他回家崩潰：那是我的

▲浴室示意圖，與新聞人物無關。（圖／@Flickr CC BY 2.0）

網搜小組／綜合報導

不少民眾在外租屋，得面對來自不同背景的陌生室友，有時觀念上的衝突難以避免。就有男網友PO文抱怨，一次他在好室友的通風報信下，驚訝發覺自己的刮鬍刀，居然成了同住的壞室友剃陰毛的工具，浴室馬桶四周全是QQ的遺留物，但又苦無直接目擊證據，不知該如何攤牌。

男網友27日在PTT發文，表示目前和4個室友同住，房子有2間浴室，他使用的那間有3個人一起使用，可怕的是經過一陣子相處，他和另一位「好室友」都知道，第三位「壞室友」個人衛生習慣很差，甚至會偷用他們的洗髮精、沐浴乳、衛生紙，「有一次還把我買回來用不到10次的洗髮精整罐用完」。

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他說，平常偶爾會看到自己的刮鬍刀掉進洗手槽內，本來都以為只是室友用浴室時不小心碰撞，意外之下掉入，「我都默默的拿回去」。直到最近一天，好室友走進浴室內，突然發現馬桶周圍都是毛，「而且還QQ的」，同時瞥見他的刮鬍刀再次在洗手槽內。

▲浴室示意圖，與新聞人物無關。（圖／豐原醫院提供）

「（好室友）跑來跟我說，我才發現事情的真相，我和好室友都瞬間被毀三觀。」好室友證稱，很確定更早洗臉時沒有看到刮鬍刀，是壞室友進去洗澡後，刮鬍刀才掉入裡面；而且就在壞室友洗澡期間，好室友和他都在同一房間內聊天。男網友表示，現在很困擾不知該怎麼辦，但又苦無沒有直接證據，「雖然沒有其他可能，也不想搞壞關係......請問我該怎麼辦？」

文章貼上網，多數人直呼太誇張，「這種人應該直接翻臉」、「抱歉我居然笑了」、「直接全部人叫來說清楚講明白阿」、「說不定是腋毛，也是QQ」、「抓起來打，真的」、「這種人還跟他客氣什麼」。

此外，還有不少人提供反制做法，花招千奇百怪，「買新的，每次用完都收起來」、「刮鬍刀上面塗綠油精啊」、「用籃子裝每次要用時拿去，像大學公共浴室那樣」、「你可以拿他牙刷刷馬桶啊」。

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