快訊／韓國瑜晚宴地點曝光！　「新竹苑」會見澳門中聯辦主任

記者吳奕靖、蔡浩祥、黃苑瑜、林姸君／澳門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開6天的經濟之旅，目前行程來到澳門，一路上外界不斷關注與中聯辦主任會面一事，韓國瑜皆回應「培養情誼」；《ETtoday新聞雲》記者掌握韓國瑜最新行程，晚間6時許用餐地點曝光，將與中聯辦主任傅自應餐敘。

▲韓國瑜與中聯辦主任餐敘地點曝光。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝，下同）



據了解，此次晚宴地點為「新竹苑」，過去曾接待過大陸國家主席習近平、前中共總書記胡錦濤，足見韓國瑜這次來訪，澳門中聯辦給予高規格接待。

韓國瑜23日一抵達澳門會見完特首崔世安，接受媒體訪問時，被狂問與中聯辦主任會面，是否有出賣台灣的打算。韓國瑜回應，難道又要說出賣高雄嗎？如何出賣？陸委會也好，各界酸言酸語以及不必要的雜音、言論，非常無聊一點意思都沒有，未來高雄一定要把心胸打開，廣納五湖四海，掌握住每個商業發展機會，而城市接待只要時間允許，都會坦開胸懷，對於所有接待都是開心的。

下午是此趟澳門的重頭戲，韓國瑜至澳門旅遊塔會展娛樂中心，進行「貿易投資洽談會暨簽約儀式」，簽下5合約，金額7.3億元，並和澳門經濟財政司司長梁維特一同見證簽約。馬不停蹄的行程，晚宴又將與中聯辦主任傅自應共進，《ETtoday新聞雲》記者將持續掌握最新消息。

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