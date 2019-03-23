快訊／韓國瑜澳門簽5合約！「狂搶7.3億」把高雄鮮花、農產銷出去

記者吳奕靖、蔡浩祥、林姸君／澳門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市，目前行程來到第2天，上午與澳門特首崔世安會面完後，下午到澳門旅遊塔會展娛樂中心進行「貿易投資洽談會暨簽約儀式」，簽下5合約，金額7.3億元。

▲澳門旅遊塔會展中心進行簽約儀式。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）



韓國瑜稍早提出與澳門特首崔世安會談的3大重點，第一希望澳門高雄之間的商業、貿易能夠更加頻繁往來，第二整個澳門所有蔬菜、水果從台灣進口的數量很少，也許還有成長空間，未來可以多家開發，最後回國會爭取高雄澳門直飛航班，促進雙方交流。

接下來馬不停蹄前往澳門旅遊塔會展娛樂中心，與澳門公司簽約，把鮮花賣出去。回顧韓國瑜日前在直播中提到，澳門有一間公司決定跟高雄買鮮花，「一年買兩百萬美金（6千6百萬新台幣），指定向高雄購買，我們除了水果，還有一些水產品之外，現在我們正式也進到了鮮花的市場。」

有關外銷花種，高雄市主要生產的花卉以火鶴、蘭花、文心蘭為主，目前約種植41.41公頃，主要銷日，還有蘭花21.28公頃、文心蘭約4.18公頃，另外，花卉合作社將通過全台通路，提供不同的花材給澳門美資公司。

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