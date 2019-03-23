賴清德不可能「蔡賴配」　邱毅：韓國瑜成國民黨唯一王牌

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德有意參選2020，挑戰總統蔡英文的連任之路。國民黨前立委邱毅認為，賴清德民調遙遙領先，不可能接受「蔡賴配」，也因為他讓國民黨的太陽們都變成夕陽，「韓國瑜是目前國民黨唯一可對抗賴清德的王牌」。

邱毅指出，賴清德一出馬就單挑韓國瑜，就是看準藍營無人能抗衡，但韓國瑜真要參選，還三個難關要突破。

第一，邱毅說，韓國瑜才剛上任高雄市長，如何向市民交代，也就是參選正當性問題；第二，如何使表態參選的前新北市長朱立倫跟立委王金平的人馬通力合作，這也是國民黨主席吳敦義面對的難題；第三則是韓國瑜對台灣如何突破當前困境，仍缺乏完整的規劃與政策方向，選戰一開打，很多敏感問題就再無迴避模糊空間。

邱毅表示，一旦民進黨由賴清德掛帥，國民黨派出韓國瑜，藍綠支持者將回流，台北市長柯文哲的將被擠壓，而擅打選戰的賴清德一定高唱「統獨大戰」，繼而操作「棄柯保賴」，柯文哲將逐漸被邊緣化。美國現在支持總統蔡英文，是因為蔡英文是個聽話的棋子。一旦賴清德初選勝出，依民進黨的癒合文化，蔡英文和其人馬也只能選擇支持，再加上賴清德本屬「投機型台獨」，美國改支持賴清德的可能性很大。

邱毅預言，2020年就是韓國瑜大戰賴清德，韓國瑜仍舊想打「經濟牌」、「民生牌」，但賴清德一定強力操作「統獨牌」、「主權牌」、「恐中（仇中）牌」，而賴清德選戰經驗豐富，遠非蔡英文可比，更擅長負面攻擊，韓國瑜目前的團隊不足，必須加強危機處理與戰術反制能力。