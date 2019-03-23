親見港珠澳大橋「非常震撼」　韓國瑜：訪港滿載而歸！訂單賣很好

記者吳奕靖、蔡浩祥、丘秝榕／香港－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日起展開6天「拚經濟之旅」，23日上午搭乘遊覽車藉由港珠澳大橋離開香港，結束訪港行程轉往澳門。韓國瑜表示，在香港「滿載而歸」，訂單賣的非常好，且人與人的交流非常順暢，港珠澳大橋的工程也非常震撼人心。

根據《中新社》報導．韓國瑜23日上午近10時率團經港珠澳大橋離開香港，訪問團接受港珠澳大橋管理局接待，並在靠近香港海域的東人工島上遠眺大橋的壯麗景色。

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

韓國瑜表示，港珠澳大橋「景色太漂亮」，且震撼人心；大橋位處神經中樞，指揮中心看海面，「居然可以達到運輸，又可以達到航運」，下潛6公里主航道還不受任何影響，這套SOP（標準作業程序）一旦建構成，全世界半島型國家，點跟點、城市跟城市之間，就可以同時享受港珠澳的經驗了，「這是很了不起的，開創了一個先河」。

▲韓國瑜親見港珠澳大橋感到非常震撼。（圖／中新社）

針對此次訪港行程，韓國瑜表示，香港收穫滿載而歸，「訂單買的非常得好，且人與人之間的交往，感情交流都非常順暢，我們就是多賣東西，多交朋友」。

根據了解，離港後，韓國瑜24日上午將參訪澳門賽馬會及澳門大學，下午搭船前往深圳，參觀深圳前海及深圳綜合交通運行指揮中心。25日搭車至深圳鹽田港、深圳平湖海吉星國際農產品物流園，下午參訪深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司。26日上午韓國瑜將從深圳搭車到廈門，下午參訪廈門國際郵輪中心、廈門規畫展覽館，並展開農產品簽約儀式。

有關26日韓國瑜與劉結一在廈門見面行程，行程表上並未註記；在27日參訪廈門行程結束後，將於28日上午搭機返台，結束「拚經濟之旅」。

▼港珠澳大橋。（圖／CFP）