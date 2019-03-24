4月啟動徵召？　 韓國瑜恐「被動」領表參加初選

▲韓國瑜赴港簽約。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在去年九合一選舉大勝後，黨內太陽紛紛表態參選2020，尚未表態的高雄市長韓國瑜成為基層力拱的對象。黨政人士表示，國民黨初步規劃在4月徵召韓國瑜領表，但也要看韓的意願，以及前新北市長朱立倫、前立法院長王金平的反彈程度，未來會找兩人坐下來協調。

國民黨主席吳敦義23日晚間受訪指出，若與其他有意參選且登記的人相比，韓國瑜有特殊待遇也不好，還是要有公平做法。唯有用被動的方式徵召他來參加登記，跟其他登記的人一起進行初選，才是比較好的做法。

吳敦義強調，民進黨執政兩年多來，分屍案頻傳，治安敗壞，兩岸關係停滯，百業都受傷害，蔡英文當總統還說這是20年來經濟最好的兩年，事實上，20年來台灣經濟最差的就是這段時間，希望在座諸位能幫助政府做到以民眾希望為依歸，進而達成「廉能有效率的政府與議會、繁榮均富的經濟、公義和諧的社會、和平穩定的兩岸關係」等四大目標。

黨政人士則表示，黨中央計畫在4月徵召韓國瑜領表，與其他候選人一起競爭，但也要看韓的意願，若韓不選，黨中央不可能再強迫徵召，就看朱立倫和王金平誰的民調高，誰就出線。至於時程上就是4月公告、5月登記、6月初選、7月全代會通過。