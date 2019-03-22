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林管處成功鎮贈苗　年長者「坐椅子排隊」　民眾直呼好貼心

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▲台東林管處成功工作站貼心提供椅子供長者坐著排隊。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林管處成功工作站貼心提供椅子供長者坐著排隊。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年進入植樹月，成功、長濱、東河地區的居民都會引頸期盼著成功工作站站前贈苗活動的到來，22日早上7點鐘工作站前就開始有民眾守秩序的排隊，每人攜帶廢電池及發票來換取苗木，種樹除了可以美化家園，也可以保護環境及提供動物適宜的環境。

▲台東林管處成功工作站貼心提供椅子供長者坐著排隊。（圖／台東林管處提供，下同）

▲工作站主任張勝傑向領苗民眾說明活動方式。

本次贈苗活動從早上9點開始進行，約300名民眾早已在現場大擺長龍等候領苗，今年成功工作站提供了桂花、含笑花、山茶花、杜鵑、疏脈赤楠、台灣赤楠、桃金孃、台灣野牡丹藤、蘭嶼羅漢松、白水木、相思樹、台灣肖楠及香草植物等樹種計2000株樹苗都被索取一空，現場還有展示森林防火宣導攤位，展示森林防火器具及海報，讓民眾在領取苗木的同時，可以了解森林火災的嚴重性及救災的辛苦。

排隊領苗的李姓民眾表示，每年3月份都會主動打電話詢問贈苗時間，並會準備廢電池及發票來換取苗木，開心的領樹苗做環保，這個活動很好。另有陳姓民眾表示，工作站這次還有細心提供椅子給老人家坐著排隊，提供扇子給民眾，非常不錯喔！

▲台東林管處成功工作站貼心提供椅子供長者坐著排隊。（圖／台東林管處提供，下同）

隊伍中有一群忠孝國小博愛分校的師生也來響應，老師說每年都會帶學生來領苗，這個活動非常有意義，可以培養學生延伸生命綠的觀念。

成功工作站主任張勝傑表示，東海岸三鄉鎮具有山川里海的環境，野生動植物種類繁多，為了維護這特別的環境，藉由每年植樹節贈苗活動，讓當地民眾能夠回收電池做環保，提供發票救動物，種樹培育好環境，是非常有意義的活動，希望民眾能支持政府國土綠網政策，網住台灣灣美麗的淨土。

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關鍵字：林管處,成功鎮,贈苗,椅子,貼心,電池,防火,生命綠,山川里海

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