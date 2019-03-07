　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台東今年最大市集活動！　9日森林公園免費入園逛市集抓好康

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東今年最大的市集活動，植護樹及森活市集活動3月9日即將在台東森林公園展開。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東今年最大的市集活動，植護樹及森活市集活動3月9日即將在台東森林公園展開。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

本周末3月9日在台東森林公園有場植樹月盛會，台東縣區域植護樹及森活市集活動即將展開，從上午9點到下午5點，精彩內容輪番上陣。現場除有贈苗、植護樹、音樂表演外，還有邀請到近百個攤位現場擺攤，另外，超過1,200個森活好禮要贈送給民眾，千萬不要錯過。

▲台東今年最大的市集活動，植護樹及森活市集活動3月9日即將在台東森林公園展開。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

現場參加國土綠網闖關遊戲及消費滿額，即贈免費好禮。

當日上午9時由贈苗活動展開序幕，台東縣政府準備了桂花、樹蘭、矮仙丹、梔子花及防蚊草600株供民眾免費索取。9時30分由唐巧玲老師現場帶動有氧熱舞，民眾可以一起在大草皮上動動筋骨後，10點前往植護樹場地一起種下植樹月的第一棵綠苗寶寶唷。植樹後轉場回大草皮來逛森活市集。當日有多個部落、社區、工坊及機關團體前來設攤。

▲台東今年最大的市集活動，植護樹及森活市集活動3月9日即將在台東森林公園展開。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為鼓勵支持台東在地產業，凡現場參加國土綠網闖關遊戲及消費滿額，即贈免費好禮。除桂花、含笑、山茶花外，還有今年最夯的里山動物曆、筆記本及海報、木鈴鐺DIY、無患子洗沐組、一人一公斤方巾及洗碗精等，超過1200個好禮要贈送給民眾（數量有限，換完為止）。

午後音樂表演也是精采可期，由阿美複音青春歌隊打頭陣，演唱聞名全世界的亞特蘭大奧運宣傳曲等曲，聲耕青少年薩克斯風重奏團、東布青樂團、卑南青春歌隊接力上場，最後由2屆金曲獎的原住民歌王－桑布伊，現場演唱美國獨立音樂獎得獎專輯曲目，豐富的表演節目絕無冷場。

ET快訊
請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！大根隔天遇驚悚車禍信了
高雄驚現假車禍淫狼！性侵女大生拍性愛片至少11女受害
獨／韓國瑜「一郎餐會」成員曝光　王浩宇PO照：他們來自哪？
想換位置！他抬頭見男客爽用「無限暢飲」貴賓席1.6萬人笑瘋

關鍵字：最大,市集,台東森林公園,免費,森活市集,好康,贈苗,植樹月,闖關,桑布伊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

趕飛機遇天雨路滑翻車　國道休旅車駕駛拋飛喪命2女輕傷

影／高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

影／6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

台東今年最大市集活動！　9日森林公園免費入園逛市集抓好康

安全與景觀並重　徐榛蔚緊盯中橫搶修進度、推動台9線綠美化

影／等嘸發大財！ 33年「和春影城」將熄燈　高雄人：再見我的回憶

花蓮國際龍舟節未演先轟動　増額至90隊參賽

裸體老翁寒夜顫抖　警利用M-POLICE協助返家

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

台東今年最大市集活動！　9日森林公園免費入園逛市集抓好康

安全與景觀並重　徐榛蔚緊盯中橫搶修進度、推動台9線綠美化

影／等嘸發大財！ 33年「和春影城」將熄燈　高雄人：再見我的回憶

花蓮國際龍舟節未演先轟動　増額至90隊參賽

裸體老翁寒夜顫抖　警利用M-POLICE協助返家

天雨路滑小心行車！　警提5招機車雨天防摔小撇步

影／房裡老街300萬新路毀了！機車輾壓強留40m胎痕　廠商認賠重做

漆彈場暗藏天九牌！深夜警敲門「23賭徒急逃」…1男跳坡斷腿哀號

萬金石馬拉松17日熱力登場　740名警力義交投入維安交管

合組鐵馬戰隊　郭國文、陳唐山、鍾佳濱騎訪拜票

Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟我談戀愛嗎」

租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大讚：這樣才內行

贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！

陳佩琪告輸三立　柯文哲酸司法制度：先判決再寫內文？

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

頭到腳全壞光！一張椅子「久坐出8種病」　專家授3招傷害降最低

《人氣歌謠三明治》快閃來台! 阿拉唷開箱神秘滋味

中職／艾銳克中心棒次　伯納對許基宏有期待：本季關鍵

跟當初國民黨要倒閉一樣！　韓國瑜對DPP喊話：應思考人民要什麼

公道伯參選／王金平兩岸論述不碰九二、一中　王智盛：意在淺藍、淺綠選票

地方熱門新聞

房裡老街300萬新路毀了　廠商..

陳筱諭痛批新潮流造謠　不排除提..

33年「和春影城」將熄燈　高雄..

漆彈場暗藏天九牌　雄警逮23賭..

夢幻志願科系　交大授攻略

萬金石馬拉松17日登場　警力義..

老翁太魯閣步道摔傷　眾人抬下山

桃園彩色海芋季　五星主廚到農莊

女子跳河　消防人員及時救溺送醫

天雨路滑！　警提防摔小撇步

林務局贈苗　5千苗木免費索取

報廢機車免奔波　監理站快速搞定

車內藏毒、逃逸外勞…桃警封城掃..

嘉義縣畜牧業資源化　沼渣沼液回..

更多熱門

相關新聞

男客「無限暢飲」VIP席　他羨慕：想換位置

一名男網友日前到一間餐廳吃飯，發現店裡有無限暢飲的飲料區，但喝完當然還要起身再去拿，這時他發現飲料區旁邊的位置，有另一位男客人竟然伸長了手就能飲料，羨慕直喊「好想跟他換位置」。沒想到貼文讓許多人心有戚戚焉，吸引1.6萬多人按讚，網友紛紛留言「hen方便，貴賓席」、「真正的無限暢飲」。

林務局贈苗　5千苗木免費索取

野餐日搶早鳥禮

享免費搭飛機一整年　得先刪光IG

5年學費全免　慈科大首招新住民學生

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面