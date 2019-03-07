台東今年最大市集活動！　9日森林公園免費入園逛市集抓好康

▲台東今年最大的市集活動，植護樹及森活市集活動3月9日即將在台東森林公園展開。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

本周末3月9日在台東森林公園有場植樹月盛會，台東縣區域植護樹及森活市集活動即將展開，從上午9點到下午5點，精彩內容輪番上陣。現場除有贈苗、植護樹、音樂表演外，還有邀請到近百個攤位現場擺攤，另外，超過1,200個森活好禮要贈送給民眾，千萬不要錯過。

▲現場參加國土綠網闖關遊戲及消費滿額，即贈免費好禮。

當日上午9時由贈苗活動展開序幕，台東縣政府準備了桂花、樹蘭、矮仙丹、梔子花及防蚊草600株供民眾免費索取。9時30分由唐巧玲老師現場帶動有氧熱舞，民眾可以一起在大草皮上動動筋骨後，10點前往植護樹場地一起種下植樹月的第一棵綠苗寶寶唷。植樹後轉場回大草皮來逛森活市集。當日有多個部落、社區、工坊及機關團體前來設攤。

為鼓勵支持台東在地產業，凡現場參加國土綠網闖關遊戲及消費滿額，即贈免費好禮。除桂花、含笑、山茶花外，還有今年最夯的里山動物曆、筆記本及海報、木鈴鐺DIY、無患子洗沐組、一人一公斤方巾及洗碗精等，超過1200個好禮要贈送給民眾（數量有限，換完為止）。

午後音樂表演也是精采可期，由阿美複音青春歌隊打頭陣，演唱聞名全世界的亞特蘭大奧運宣傳曲等曲，聲耕青少年薩克斯風重奏團、東布青樂團、卑南青春歌隊接力上場，最後由2屆金曲獎的原住民歌王－桑布伊，現場演唱美國獨立音樂獎得獎專輯曲目，豐富的表演節目絕無冷場。