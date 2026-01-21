台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土　打造全齡照護新據點

▲新化舊果菜市場改建為衛生所暨衛福園區，21日舉行動土典禮，市長黃偉哲與各界貴賓共同見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化地方基層醫療服務能量，並完善多元社會福利照顧體系，台南市政府積極爭取中央經費補助，將新化舊果菜市場改建為「新化區衛生所暨衛福園區」。工程21日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親自主持，與地方民意代表、里長及各界貴賓共同見證重要時刻，象徵新化區公共建設邁入新里程碑。

黃偉哲表示，感謝中央經費挹注，並由市府自籌配合款，將位於新化蛋黃區、使用效益逐漸下降的舊果菜市場，重新規劃為結合醫療與社福功能的新場域。未來園區將進駐新化區衛生所、日照中心、托嬰中心、多功能生活館、親子悠遊館及身心障礙者自立生活支持服務中心等單位，提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者「一站式」且全齡共融的照顧與支持服務。

黃偉哲指出，這項建設不僅有助於減輕家庭照顧壓力，也能提升整體生活品質，讓照顧服務真正走進社區、貼近市民需求。市府也將持續督導工程進度與施工品質，確保工程安全、如期如質完工，並於完工後妥善規劃營運管理，使各項服務能順利銜接並發揮最大效益。

衛生局長李翠鳳表示，現有新化區衛生所因空間老舊、服務動線受限，已難以因應逐年增加的公共衛生服務需求，此次重建可望全面改善原有設施不足的問題。新建衛生所將導入更完善的空間配置與現代化設備，優化民眾候診及服務流程，提升預防保健、疫苗接種與健康諮詢等服務品質。

李翠鳳強調，規劃過程中特別重視無障礙設計、友善動線與安全管理，營造更舒適且具包容性的就醫環境。這次的新舊轉換，不只是建築更新，更象徵基層醫療服務量能與品質的全面升級，展現市府持續投資公共衛生建設、守護市民健康的決心。



今日動土典禮場面熱絡，包括市議員余柷青、李偉智、陳碧玉等人皆到場參與，立委陳亭妃及林宜瑾等服務處也派代表出席，共同見證新化衛生與社福建設的重要一步。