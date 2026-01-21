消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

▲台南市政府消防局分梯辦理新進人員職前訓練，共計170名消防生力軍正式報到，為第一線火災搶救與緊急救護注入新動能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局20日分梯辦理新進人員職前訓練，共計170名消防生力軍正式報到，為第一線火災搶救與緊急救護注入新動能，消防局指出，這批人力包含返鄉服務的消防員及四等特考結訓分發人員，將有效補強基層勤務量能，強化城市消防安全防護網。

消防局規劃，自2026年1月19日起至3月6日止，分4梯次、每梯5天進行高強度術科訓練，課程涵蓋火場救援策略、個人防護裝備操作、車禍與各類災害搶救、緊急救護，以及複雜環境下的搜救行動，訓練內容緊貼實務，強調即戰力。

市長黃偉哲表示，消防人員是守護市民生命與財產安全的中堅力量，170名新進人員加入，將大幅提升台南整體救災救護戰力。市府近年持續強化院前醫療能量，自109年起，已全面在61輛一線救護車配置12導程心電圖機，截至114年累計執行1萬1,624件，成功於院前判別634件心肌梗塞個案，等同即時守住634個家庭。

黃偉哲指出，市府近年大力支持消防預算，推動「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」，投入1300萬元採購救災機器人與無人機；另以市府預算補充個人裝備，並培訓30名高級救護技術員，使整體高級救護技術員比例由20％提升至23％，進一步保障院前救護品質。此外，也動用第二預備金1400萬元，添購救災機器人及紅外線熱顯像空拍無人機，從人力、裝備到科技，全面升級。

消防局長楊宗林指出，新進人員的加入，為消防團隊注入新的熱情與力量。隨著高齡化社會來臨，救護勤務逐年攀升，台南市自111年起，救護件數已連續4年突破10萬件，到院前心肺功能停止（OHCA）案件數也持續增加，但在裝備精進與訓練深化下，急救成功率逐年提升，2025年已達35.41％。

楊宗林期許，新進消防員能秉持專業精神與高度責任感，面對各類突發狀況，迅速且精準完成救援任務，持續守護市民的安居樂業。