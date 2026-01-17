桃園市龜山樂活運動館新建工程　打造優質全齡運動環境

▲龜山樂活運動館新建工程模擬圖.。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新工處17日表示，為打造優質全民休閒運動環境，配合都市紋理發展，市府於龜山區規劃興建「樂活運動館」，工程總經費約7億6,810萬元，目前主體建築結構已完成，現正進行建築內部及外部裝修作業，整體施工進度穩定推展中，預計於115年下半年竣工。

新工處指出，龜山樂活運動館新建工程位於龜山區復興三路與文化二路口，1樓規劃游泳池、SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室、更衣淋浴間、廁所、販賣部、辦公室及服務台等；2樓為體適能中心；3樓為桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等。

地下室規劃為停車場及機房，此外，1樓戶外空間另設有汽、機車停車位，連同地下室共提供73席汽車及80席機車停放空間，該建築物外觀採簡潔金屬浪板及立面造型設計，以多元友善、區域連結、鄰里活化及特色亮點為概念，規劃設置綜合球場及游泳池等，內部大挑空使用空間及共融式的空間設計，配合戶外綠地景觀整體規劃，創造出悠閒休憩綠地環境，打造親民優質運動場所，使不同族群民眾共同享樂。

未來落成後，完善的運動設施，除服務一般民眾，亦可作為周邊學校之教學使用，培育運動人才及提升國人運動水準，提供民眾優質平價的運動環境。