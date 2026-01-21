　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新住民全身26%燙傷+指斷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

▲移民署屏東服務站結合縣內多個慈善團體助人。(圖／移民署屏東服務站提供）

▲移民署屏東服務站結合縣內多個慈善團體助人。(圖／移民署屏東服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將至，為讓身處困境的新住民家庭也能感受年節溫馨，移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日積極媒合「慈芯慈善會」與「愛心樹慈善會」，共同捐贈白米乾糧、洗衣精及衛生紙等民生物資，聯合屏東市彼岸花協會、屏東縣新住民文化經貿交流協會及屏東縣枋山鄉新住民關懷協會，共同為急需援助的對象點燃希望。

▲移民署屏東服務站結合縣內多個慈善團體助人。(圖／移民署屏東服務站提供）

▲移民署屏東服務站結合縣內多個慈善團體助人。(圖／移民署屏東服務站提供）

屏東市彼岸花關懷協會理事長吳治芳表示，許多新住民姊妹在臺生活遭遇逆境挑戰，如某位姊妹因修房意外跌落導致失禁、多年無法工作；另一姊妹則在去年遭逢工傷，全身26%燙傷且指斷，卻還得獨力支撐照顧患病夫兒與九旬婆婆的重擔。

此外，還有父母傷病後一肩扛起生活的新住民二代孩子，這群遭遇變故的家庭皆需社會關懷力量協助。這次善心舉動除了物資支援，曾榮獲師鐸獎與高雄市友善校園品德教育第一名的五福國中退休主任張素杏也特別捐贈 5,000 元，指名提供給協會內的獨居老人作為年終關懷金，讓這些年邁、飽受病魔摧殘的長輩們，在寒冬中能感受到來自社會各界善心人士的深切關懷。

屏東縣服務站主任武淑賢特別提醒，年節期間生活開銷大，新住民朋友務必提高警覺，切勿將自己的金融帳戶、提款卡或密碼提供給他人使用，更不可為了賺取快錢而協助領款、擔任詐騙「車手」。武主任強調，販賣帳戶或擔任車手極可能淪為詐騙集團幫兇，不僅帳戶會被凍結，更須面臨嚴重的刑事責任與民事賠償，切莫因一時小利而自毀前程；若有困境，應尋求正確管道求助，平安過好年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險
川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」再現　股匯債市三殺
蕾菈親回「深夜進YTR家」真相！男方情史被起底
猴硐貓村恐怕「滅村」　200隻剩30隻
快訊／台積電大跌！　台股瀉327點
LIVE／賴清德缺席但「賴皇現身」　藍白甲動應戰彈劾審查會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一根菸燒上26樓屋頂　台南高層建築工地火警無人傷亡

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

新住民全身26%燙傷+指斷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

台中伴手禮評選首度分組　27年老店奪下兩大類別首獎

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

一根菸燒上26樓屋頂　台南高層建築工地火警無人傷亡

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

新住民全身26%燙傷+指斷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

台中伴手禮評選首度分組　27年老店奪下兩大類別首獎

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

一根菸燒上26樓屋頂　台南高層建築工地火警無人傷亡

快訊／國道小客車閃動物屍體…遭大貨車追撞　罐頭食品掉滿地

狂賣2公噸黑心豬大腸！百威老闆等3人慘了　起訴還要罰百萬

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰

地方熱門新聞

台中伴手禮評選首度分組　27年老店奪下兩大類別首獎

台南市警高階人事大調整21名重要警職聯合交接就定位

桃園發布橙燈低溫特報　市府啟動跨局處應變

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

新住民全身26%燙傷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

金門「這支消防栓」　消防員優惠

台南、仙台締盟20周年黃偉哲親頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

台東縣政府樂齡社福大樓建設進入第二期工程

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

樹林行動治理拚建設　侯友宜推3大引擎翻轉升級

8旬婦人深夜迷途頭嵙山

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

更多熱門

相關新聞

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

因應春節連續假期疏運需求，台鐵公司今宣布，2月12日起至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，1月23日0時起開賣，整體春節連假運能較平日增加6.7%。

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王

花蓮193線民有街至太平街路口　1 /21起封閉13天

花蓮193線民有街至太平街路口　1 /21起封閉13天

陸2025城鎮失業率平均總結5.2％ 發改委：春節放9天假增強了幸福感

陸2025城鎮失業率平均總結5.2％ 發改委：春節放9天假增強了幸福感

嫌太吵！男闖莊園偷走4隻金剛鸚鵡殺掉

嫌太吵！男闖莊園偷走4隻金剛鸚鵡殺掉

關鍵字：

屏東新住民慈善捐贈春節防詐騙

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面