真心換絕情　郭秀珠感謝阿扁給「最強村姑」女兒陳筱諭上一課

▲台南市立委補選候選人陳筱諭（右）的母親前台南市議員郭秀珠（左），對阿扁選後所言強力抨擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對前總統陳水扁，近日在臉書直播指前台南市議員郭秀珠母女，在選後所言不實，郭秀珠21日晚上高分貝抨擊，既然阿扁敢這麼講，她只請問一件事，請阿扁講清楚，因為現場有很多人都有聽到，2月23日台南扁友會副會長聚媳婦的場合，阿扁有沒有痛罵新潮流？有沒有告訴他人，他會支持陳筱諭，不會挺郭國文？

郭秀珠說，她是要用一個母親對愛女憐惜的角度，讓台灣人了解這場選舉的真相，最後是誰和民進黨聯手操作棄保？她不是要針對阿扁做什麼批判，相反的，她很感謝阿扁對陳筱諭的牽教，在她女兒踏上政治路前，幫女兒上了一課。

郭秀珠說，她女兒陳筱諭是個在地、充滿熱情的年輕人，因爲從小對阿扁的崇拜，尊敬長輩情份的關係、從來就沒有懷疑，只有相信長輩，但事後證明，對於阿扁來說，並不是想提拔一個在地年輕人。

▲陳筱諭有「最強村姑」稱號，網路聲量不錯。

郭秀珠強調，陳筱諭從參選到選前，阿扁自始至終都在下指導棋，如今卻指她們母女不檢討自己，反而怪東怪西。但她要說，只要是她們家要選舉，扁媽來替她或女兒披綵帶，在麻豆人來看，都是在平常不過的人情義理，不是新鮮事。她不忍老人家壓力太大，所以尊重。但是，反倒是扁媽不來，連媒體都覺得奇怪，蔡英文總統來的時間這麼巧，也難怪外界議論，這有什麼好「翻口供」的？

郭秀珠說，她只想請阿扁說一下，2月23日台南扁友會副會長聚媳婦的場合上，郭秀珠說：「你有沒有當著眾人的面痛罵新潮流？有沒有講你只支持陳筱諭，不會挺郭國文？」。在場有很多人，郭秀珠強調，阿扁之前開直播指新潮流想「整碗捧去」，但到最後卻說自己是黨員，不能不支持民進黨。

▲阿扁在臉書回應，指陳筱諭和她的母親，敗選不檢討自己。（圖／翻攝陳水扁臉書）

郭秀珠要問阿扁，她女兒不知不覺變成阿扁跟賴清德談判的工具，利用年輕人來當「勇哥」的發聲筒、讓「特赦議題」成了有心人談判的籌碼，讓陳筱諭成了勇哥「王者歸來」的犧牲品。郭秀珠說，參選不一定會當選，但站在一個母親的角度，最傷心的莫過於，把親生女兒交給了出賣她的善良與正直的政治魔鬼，她才要讓社會大眾出來評評理。

據了解，台南第二選區立委補選，翻臉的兩家人是前總統陳水扁與候選人陳筱諭的母親、前台南市議員郭秀珠，兩人近日或透過電視媒體或透過臉書你來我往互批，事實真相是如何？恐只有當事人知道，誰說謊、誰正直善良、誰是政治魔鬼？一場選舉，惹得兩家人三代交情化成雲煙，也令人遺憾。