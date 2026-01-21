台東縣推動多元職業訓練　開辦7類失業者課程助強化就業力

▲台東縣政府推動多元職業訓練課程，協助失業者提升就業力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為因應產業發展趨勢並協助縣民培養實用就業技能，台東縣政府持續推動多元職業訓練政策，115年規劃「失業者職業訓練」共7類課程，涵蓋縫紉刺繡、餐飲服務、廚師、傢俱木工、家事服務管理、理燙髮及美容等領域，透過因地制宜的課程設計，協助民眾培養第二專長、提升就業競爭力。各項課程自1月30日起陸續開班，歡迎符合資格者踴躍報名參訓。

縣長饒慶鈴表示，縣府推動職業訓練的核心目標，在於回應實際人力需求，補足勞動市場關鍵人力缺口。本次課程係依據縣內就業市場調查及產業需求規劃，聚焦具穩定就業機會及長期人力需求之職類，透過精準培訓，提升整體勞動力品質與產業效能。饒縣長指出，在職業訓練及各項就業促進措施持續推動下，台東縣失業率已由111年的3.7％，下降至114年的3.3％，顯示政策逐步展現成效。

社會處長陳淑蘭指出，縣府在規劃職業訓練課程時，特別關注人口結構變化及家庭照顧需求。因應少子化趨勢及產後照護需求增加，除持續推動友善生育政策外，也同步從人力培育著手，於市區開設「月子媽媽職業訓練班」，成為今年職訓亮點之一。

陳淑蘭進一步說明，為提升縣民取得專業證照的便利性，台東縣自111年啟用「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓，迄今已舉辦131場次考試、累計1,084人報考，整體考照率達88.7%，展現縣府在技能培育及證照制度推動上的具體成果。

此外，縣府亦於縱谷線規劃「傢俱木工職業訓練班」，以實務操作為核心，從基礎木作技巧、工具使用到傢俱製作與修繕應用，培養學員具備實際生產能力，除可銜接相關產業就業外，也有助於延續在地工藝技術，發展多元就業與創業可能。

社會處表示，縣府各項職業訓練課程皆以「就業導向」為核心，訓練時數約300至340小時、期程約2個多月，符合資格者於受訓期間可申請生活津貼補助，結訓後並提供就業媒合及考照輔導服務。相關課程及報名資訊，請洽各課程聯絡人，或洽臺東縣政府社會處勞工行政科（089-328254）。