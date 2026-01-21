台東阿北迷路中興警伸援手　接力送他平安返家

▲中興派出所員警協助迷途長者，平安護送返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局中興派出所警員陳韋慈、莊詠鈞日前執行守望勤務時，接獲熱心民眾通報，指稱市區路旁有一名男子獨自行走、神情徬徨，疑似迷途需要協助，員警立即前往關心處理。

經了解，該名蔡姓老翁搭乘計程車至市區辦事，返程途中因迷失方向而在路邊徘徊，所幸民眾即時關切並通報警方，避免發生危險。員警隨即安撫老翁情緒並協助確認身分。

警方進一步聯繫家屬，惟查知老翁家中僅剩一名年邁母親，其餘子女皆居住於台北，短時間內無法前來協助，老翁亦無法清楚說明是否有其他親友可協助返家，使返家安排一度受阻。員警不放棄持續查詢，經多方聯繫後，終於聯絡上老翁之姪女及妹妹，確認其現居於台東縣鹿野鄉瑞豐村。

為確保返家過程安全，員警親自護送老翁至台東火車站，並偕同站務人員提醒其搭車後於瑞源車站下車，同時通報瑞源派出所接續協助，最終順利將老翁平安送返家中，家屬對警方的細心協助深表感謝。

台東警察分局呼籲，家中如有年長親人，應多加留意其外出動向，並可協助配戴聯絡資訊、愛心手鍊或其他識別物品，以利警方或熱心民眾即時聯繫家屬；若發現長者疑似迷途或需要協助情形，請立即通報警方，共同守護長者安全。