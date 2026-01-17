金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

記者鄭逢時／金門報導

近日網上流傳一段金門爭議影片，一名身穿印有「POLICE」及背章編號「2077」警察防水透氣雨衣的男子，因態度強硬且嗆民眾「去檢舉2077」，引發外界質疑冒充警察。對此，金門區漁會與警方先後做出澄清，透露當天是因有民眾不符合資格卻想租借倉庫，在場鬧事，漁會才主動報警處理。

▲金門替代役男穿著編號2077警發防水透氣雨衣與民眾發生爭執。（圖／記者鄭逢時翻攝)

金門區漁會理事長陳水義受訪時表示，糾紛起因是該名民眾欲租用漁具倉庫，但因其不具備會員資格、亦無出海紀錄，遭行政人員拒絕，隨後在現場鬧事，漁會為了息事寧人，才主動撥打電話請警察到場。而金湖分局也說明，當天是張姓員警與蔡姓替代役男共同執行巡邏勤務，獲報後前往處理。

蔡姓役男在現場協助時，因穿著印有警察背章及編號「2077」的防雨透氣雨衣，遭民眾錄影質疑其身分。影片中，替代役男不僅沒退縮，還理直氣壯地多次挑釁：「你去申訴2077員警說他偽造文書好不好？」

警方指出，蔡男當日穿著符合替代役管理要點，但因禦寒需要，才在執勤時套上警察配發的防水透氣雨衣。雖有功能需求，但導致民眾誤解與質疑，金湖分局已處以「申誡一次」處分。儘管漁會指出是對方鬧事在先，但這段「替代役變戰神」要求民眾去申訴2077員警的畫面，引發許多網友正反留言，此事件也讓金門警界形象與服裝管理機制再次受到社會檢視。

