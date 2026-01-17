　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

記者鄭逢時／金門報導

近日網上流傳一段金門爭議影片，一名身穿印有「POLICE」及背章編號「2077」警察防水透氣雨衣的男子，因態度強硬且嗆民眾「去檢舉2077」，引發外界質疑冒充警察。對此，金門區漁會與警方先後做出澄清，透露當天是因有民眾不符合資格卻想租借倉庫，在場鬧事，漁會才主動報警處理。

▲▼ 金門替代役男穿著編號2077警發防水透氣雨衣與民眾發生爭執。（圖／網路翻攝)

▲金門替代役男穿著編號2077警發防水透氣雨衣與民眾發生爭執。（圖／記者鄭逢時翻攝)

金門區漁會理事長陳水義受訪時表示，糾紛起因是該名民眾欲租用漁具倉庫，但因其不具備會員資格、亦無出海紀錄，遭行政人員拒絕，隨後在現場鬧事，漁會為了息事寧人，才主動撥打電話請警察到場。而金湖分局也說明，當天是張姓員警與蔡姓替代役男共同執行巡邏勤務，獲報後前往處理。

蔡姓役男在現場協助時，因穿著印有警察背章及編號「2077」的防雨透氣雨衣，遭民眾錄影質疑其身分。影片中，替代役男不僅沒退縮，還理直氣壯地多次挑釁：「你去申訴2077員警說他偽造文書好不好？」

警方指出，蔡男當日穿著符合替代役管理要點，但因禦寒需要，才在執勤時套上警察配發的防水透氣雨衣。雖有功能需求，但導致民眾誤解與質疑，金湖分局已處以「申誡一次」處分。儘管漁會指出是對方鬧事在先，但這段「替代役變戰神」要求民眾去申訴2077員警的畫面，引發許多網友正反留言，此事件也讓金門警界形象與服裝管理機制再次受到社會檢視。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／RAIN唱到一半...突喊卡！
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

【連撞11車】吊車煞車失靈暴衝！ 外送員慘捲車底警助脫困

地方熱門新聞

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

19歲騎士自撞噴飛　慘墜9米山坡

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

南消友會第六辦事處捐救災無人機＋千元生日禮金

屏警科技執法地圖上線　讓駕駛少踩雷

桃園市「失業勞工子女助學補助」　開跑

交警走進高雄榮總台南分院提醒上下班遠離大車視野死角

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

基隆劉銘傳隧道參觀熱潮　市府加強管理與交通改善

金門「這支消防栓」　消防員優惠

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

更多熱門

相關新聞

詐團騙幫討200萬　金門婦險被剝2層皮

詐團騙幫討200萬　金門婦險被剝2層皮

金門縣警察局金城分局金寧分駐所日前接獲轄內超商通報，一名婦人疑似遭遇詐騙準備購買高額遊戲點數，警方迅速到場查證，及時阻止金錢流向詐騙集團，成功守住民眾荷包。

金門「這支消防栓」　消防員優惠

金門「這支消防栓」　消防員優惠

陳玉珍「不是台灣人」　金門民眾反應曝

陳玉珍「不是台灣人」　金門民眾反應曝

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

金門西海路雜草火警　燃燒約1,000平方公尺

金門西海路雜草火警　燃燒約1,000平方公尺

關鍵字：

金門新聞金門替代役警服

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面