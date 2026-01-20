　
地方 地方焦點

台東縣政府樂齡社福大樓建設　進入第二期工程

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣政府樂齡社福大樓建設進入第二期工程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府為積極回應高齡化社會需求，整合老人福利資源，減輕家庭照顧負擔，縣政府縣府積極整合各局處資源投入社福工作，並推動「樂齡大樓」建設規劃，已進入第二期室內裝修工程，議長吳秀華20日率多位議員前往視察，了解建設進度，縣長饒慶鈴與社會處長陳淑蘭在場簡報說明，期盼能打造縣內全齡照顧新據點，建構老幼共學、共食、共照的友善環境。

縣長饒慶鈴表示，全齡照顧是確保社會資源能夠充分滿足各年齡群體的需求，促進不同年齡層之間的互動與合作，並支持多元與包容的社會環境；樂齡社福大樓的建設更是為了落實縣府對家庭照顧的實質支持。她也強調，縣府將持續貫徹全齡照顧、共融共好的理念，並落實於各項政策中，提供從出生到老、跨越各年齡層的全面性支持與服務，避免社會排除與跨世代隔閡。

縣府用心照顧每一位鄉親，悉心為縣民營造提供全齡照顧的社會福利體系與空間，建構老幼共學環境。未來，樂齡社福大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心(團體家屋、小規模多機能服務)、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心(0-2歲幼兒)等活動空間。

社會處長陳淑蘭簡報指出，樂齡社福大樓主體一期工程已於114年12月5日竣工，目前已進入第二期(室內裝修)工程，進行空調設備進場定位安裝事宜，待大樓落成後，將採公設民營方式辦理，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，攝政多功能教室及會議室等空間，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，促進資源共享，建立優質、普及的老幼照顧體系。

台東縣政府以「友善共融、全齡照顧」為核心施政理念，將持續建置全齡照顧環境及多元福利輸送體系的串聯，強化世代連結及減少社會隔離。未來縣府將秉持「以人為本」的精神，透過跨局處合作與在地資源整合，推動更多貼近實際需求的政策，台東成為真正包容、多元、溫暖的幸福城市。

相關新聞

台東縣府攜手寶桑基金會　助孩童開拓視野

台東縣府攜手寶桑基金會　助孩童開拓視野

為縮短城鄉教育資源落差，拓展台東學子的藝文視野，提供偏鄉孩童更多元的學習體驗，台東縣政府教育處與寶桑基金會第四度攜手合作「文化種子萌芽計畫」，今年邀請池上鄉近300位師生參加，20日第一梯次為65位福原國小1-3年級師生，一早先走訪江賢二藝術園區，中午到台東市區看電影、體驗袋棍球，透過多元的活動打開孩子的視野、啟發學童的創造力與探索精神。

台東運動館及青少年福利服務中心工程　議會視察

台東運動館及青少年福利服務中心工程　議會視察

警方夜間暖心協助　疲憊民眾平安返家

警方夜間暖心協助　疲憊民眾平安返家

大武警深入加津林文健站　宣導交安兼防詐

大武警深入加津林文健站　宣導交安兼防詐

溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假 返回上工再發2.2萬紅包

溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假 返回上工再發2.2萬紅包

