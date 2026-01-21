　
地方 地方焦點

「乳房檢查有異狀」屏基個管師連打8通電話　她複檢救回健康

▲陳先生(左)罹患五癌仍樂觀面對人生，右為放射腫瘤科主任陳柏均。（圖／屏基提供）

▲陳先生(左)罹患五癌仍樂觀面對人生，右為放射腫瘤科主任陳柏均。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

為提升癌症早期發現率，衛生福利部國民健康署今年起全面推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌「六癌篩檢」，提供符合資格民眾免費檢查服務。屏東基督教醫院呼籲民眾把握政府補助資源，定期接受篩檢，及早發現、及早治療。院方強調，屏基已建構從篩檢、診斷、治療到追蹤的完整癌症照護體系，並由專職六癌個案管理師全程陪伴，讓民眾在抗癌路上不孤單，安心守護自己與家人的健康。

▲陳先生(左)罹患五癌仍樂觀面對人生，右為放射腫瘤科主任陳柏均。（圖／屏基提供）

▲陳先生(左)罹患五癌仍樂觀面對人生，右為放射腫瘤科主任陳柏均。（圖／屏基提供）

這次六癌篩檢新增「胃癌篩檢」，提供45至74歲一般民眾「終身一次」的糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌服務補助。屏基胃腸科主治醫師詹益群指出，研究顯示，幽門螺旋桿菌感染是胃癌最主要的危險因子，約八至九成胃癌病例與其相關。屏東市呂先生去年因為太太被驗出有幽門螺旋桿菌而被催促到醫院做篩檢，不料同樣驗出幽門螺旋桿菌，進行了兩個療程治療才完全除菌。糞便抗原檢測屬於非侵入性檢查，能有效評估感染狀況與胃癌風險。

屏基是屏北地區唯一通過衛福部癌症診療品質認證的醫院，長期深耕癌症預防與治療。為提升篩檢便利性，民眾至屏基就醫時，系統會依年齡與資格主動提醒符合條件的免費癌症篩檢項目；在耳鼻喉科、家庭醫學科及婦產科門診看診時，即可同步完成口腔癌或子宮頸癌篩檢，免去民眾奔波往返的困擾。此外，屏基更貼心設立子宮頸抹片特別門診，由女性醫師親自採檢，提升檢查意願與舒適度。

在乳癌防治方面，屏基三年前成立乳房醫學中心，由4位乳房外科醫師組成專業團隊，提供完整的乳房檢查與治療服務，已成為屏東女性重要的健康後盾。同時，院方也打造友善檢查環境，身心障礙者可直接坐在輪椅上完成乳房攝影檢查，落實醫療平權。

針對大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌等六大癌症，屏基設有專職個案管理師，一旦篩檢結果呈現陽性，個管師便會主動聯繫病人，耐心提醒回診、安排複檢與後續治療追蹤。個案管理師不只是行政協助者，更是醫病之間的橋樑、病人的健康管家，陪伴民眾走過整個抗癌歷程。

屏基放射腫瘤科主任陳柏均表示，屏基同時整合血液腫瘤科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科、藥劑、營養及護理部…等成立多專科癌症診療團隊，建立完善的癌症治療品質指標與監測機制，從藥物處方、化學治療給藥、病理與影像診斷到放射線治療，持續檢討分析照護品質，確保病人獲得安全、有效且一致的治療。

現年71歲的陳先生於民國107年因口乾症狀就醫，進而確診咽喉癌，展開長達八年的抗癌之路；治療期間陸續發現食道癌、舌癌、唾液腺癌及攝護腺癌，即使「五癌上身」，他仍以樂觀態度面對人生，幽默自稱獲得「五燈獎」，在醫療團隊與個管師陪伴下持續接受治療。

另有一名女性民眾接受乳房攝影檢查後，影像有異狀，放射科乳房篩檢個案管理師莊惠如前後致電多達八次，耐心勸說民眾回院追蹤，把抱持鴕鳥心態的民眾硬是拉回屏基複檢，所幸僅為纖維性組織。該名民眾感性表示，若不是個管師鍥而不捨的持續提醒，自己可能錯失追蹤時機。

屏基放射腫瘤科主任陳柏均提醒，多數癌症在早期並無明顯症狀，唯有透過篩檢才能及早發現、掌握最佳治療時機，大幅提升存活率。他呼籲符合條件的民眾善用政府提供的免費六癌篩檢服務，「及早檢查、及早安心」，為自己與家人的健康把關。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「乳房檢查有異狀」屏基個管師連打8通電話　她複檢救回健康

最低工資漲至29500！元旦新制一次看　公費胃癌篩檢上路

最低工資漲至29500！元旦新制一次看　公費胃癌篩檢上路

即將邁入2026年，有多項元旦新制上路，包括基本工資調漲，有247萬名勞工受惠，也連帶影響健保費，每個月要多繳18元，還有綜所稅申報減稅利多、可以「日」請育嬰留停等。另外，公費新冠疫苗擴大全民接種、胃癌篩檢納入公費項目。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

胃癌「早期無症狀」留意5大徵兆

胃癌「早期無症狀」留意5大徵兆

大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」

大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」

40歲女健檢腫瘤指數只是多個1　堅持詳查真發現胰臟癌

40歲女健檢腫瘤指數只是多個1　堅持詳查真發現胰臟癌

醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

