地方 地方焦點

史上最狂！金門「這支消防栓」能噴出58度高粱　消防員優惠

▲▼▲金門縣陶瓷廠推出消防栓造型主題酒。(圖／記者鄭逢時攝)

▲金門縣陶瓷廠推出消防栓造型主題酒。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門冬日乾冷、火警頻傳，基層消防員頂著寒風冒險犯難，成為守護島民的最強後盾。為了挺自家兄弟，金門陶瓷廠特別選在119消防節前夕祭出超狂福利！廠長林蔚尚親自宣佈，1月17、18、19日連三天，只要是警消、義消人員憑證件，就能以「1190元」的致敬價（原價1380元），入手話題度爆表的「消防栓造型主題酒」。

這款造型酒內裝500毫升正宗58度金門高粱，吸睛度滿分。本身就是消防體系出身的廠長林蔚尚表示，消防栓造型不只趣味，更承載了他的私心祝福。他感性提到，希望消防栓能守護弟兄，在執行任務時有「源源不絕的水源」；而民間習俗常說「水就是財」，這款酒瓶擺在店家門口，更被民眾戲稱為最強的「鎮店之寶」。

除了致敬英勇消防員，這款酒在設計上也大玩諧音梗，主打能幫忙「消火氣」。廠方表示，希望透過陶瓷的溫潤手感與趣味外型，提醒大家忙碌之餘也要「滅火解壓」。

▲▼▲金門縣陶瓷廠推出消防栓造型主題酒。(圖／記者鄭逢時攝)

這股「消防栓旋風」席捲金門及遊客，林蔚尚透露，從開賣至今不滿三月已熱銷突破3000份，後續預約訂單更是排長龍。不少民眾紛紛表示，這造型收藏價值極高，擺在家中既能保平安又有話題。提醒符合資格的消防弟兄，活動限時三天且每人限購一份，想收藏這瓶「解壓神器」記得要抓緊時間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

01/15 全台詐欺最新數據

508 2 7756 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

史上最狂！金門「這支消防栓」能噴出58度高粱　消防員優惠

不忘在菲老朋友　黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署增進瞭解備忘錄

36支處測速全公開！屏東警科技執法地圖上線　事故熱點一查就有

科技＋溫度一次到位！　南消友會第六辦事處捐救災無人機、千元禮金

台南安南區26樓新建大樓深夜火警　警消高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

幼兒園就能驗視力　雲林打造學齡前視力防護網

基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現　市府研議加強管理與交通改善

陳玉珍「不是台灣人」　金門民眾反應曝

陳玉珍「不是台灣人」　金門民眾反應曝

針對陳玉珍日前表示自己是「福建金門人」而不是「台灣人」，引發民眾熱議，《ETtoday新聞雲》本媒走訪金門地區民意代表及民眾，有的表示認同是「金門人」，有的表示為是地方身份認同，也有人認為是政治口水，金門縣副縣長李文良則表示，「我們都是中華民國的國民」。

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

金門西海路雜草火警　燃燒約1,000平方公尺

金門西海路雜草火警　燃燒約1,000平方公尺

金門廂型車偏移猛撞電桿　車頭爛毀5人受傷送醫

金門廂型車偏移猛撞電桿　車頭爛毀5人受傷送醫

春節金門第3波加班機　1/19訂位

春節金門第3波加班機　1/19訂位

