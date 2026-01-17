史上最狂！金門「這支消防栓」能噴出58度高粱　消防員優惠

▲金門縣陶瓷廠推出消防栓造型主題酒。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門冬日乾冷、火警頻傳，基層消防員頂著寒風冒險犯難，成為守護島民的最強後盾。為了挺自家兄弟，金門陶瓷廠特別選在119消防節前夕祭出超狂福利！廠長林蔚尚親自宣佈，1月17、18、19日連三天，只要是警消、義消人員憑證件，就能以「1190元」的致敬價（原價1380元），入手話題度爆表的「消防栓造型主題酒」。

這款造型酒內裝500毫升正宗58度金門高粱，吸睛度滿分。本身就是消防體系出身的廠長林蔚尚表示，消防栓造型不只趣味，更承載了他的私心祝福。他感性提到，希望消防栓能守護弟兄，在執行任務時有「源源不絕的水源」；而民間習俗常說「水就是財」，這款酒瓶擺在店家門口，更被民眾戲稱為最強的「鎮店之寶」。

除了致敬英勇消防員，這款酒在設計上也大玩諧音梗，主打能幫忙「消火氣」。廠方表示，希望透過陶瓷的溫潤手感與趣味外型，提醒大家忙碌之餘也要「滅火解壓」。

這股「消防栓旋風」席捲金門及遊客，林蔚尚透露，從開賣至今不滿三月已熱銷突破3000份，後續預約訂單更是排長龍。不少民眾紛紛表示，這造型收藏價值極高，擺在家中既能保平安又有話題。提醒符合資格的消防弟兄，活動限時三天且每人限購一份，想收藏這瓶「解壓神器」記得要抓緊時間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。