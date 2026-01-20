臥床2年病逝留一屋眼淚！弟扛債辦後事　枋寮暖警伸手救急

▲枋寮警方募款助潘家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

67歲潘姓男子長年飽受痛風與高血壓折磨，病情逐年惡化，臥床長達兩年後不幸辭世。家中經濟重擔全落在同樣年逾六旬的2個弟弟肩上，兄弟倆除日夜照護病兄，還得勉力支應醫療開銷。突如其來的喪葬費用，更讓原本清寒的家庭陷入困境，枋寮警方得知募款捐助，幫他暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，經由民間友人尤秀卿轉介，得知67歲的潘姓男子飽受痛風及高血壓所苦，身體多處出現痛風石，病情逐年惡化，已臥床長達兩年。家中重擔全由兩名同樣年逾六旬的弟弟扛起，兄弟倆不僅要日夜照護病兄，還得在經濟入不敷出的情況下苦撐醫療開銷。日前潘男病情惡化不幸辭世，遭逢喪兄之痛的弟弟，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，使原本清寒的家庭雪上加霜。



藍清輝得知後，自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、許展榮、蘇清波、張龍欽、吳金泉、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、陳清祥、林俊豪、黃慶春、鍾進文、夏苡明、詹光榮、邱采慧、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、方光榮、方思云、方玟棋、莊雅斐、蔡弘仁、蔡宗佑、蔡家揚、蔡珮涵、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、大庄巡守隊，以及民間善心團體陳柏宏等人，共同捐款新臺幣5萬4,500元。並於東海派出所內親將善款交付家屬，期盼透過這份溫暖的心意，暫時紓解其燃眉之急，協助其渡過人生難關。



枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。