別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

▲未來25天有4生肖被點名「點石成金」好運到！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

邁入2026年丙午馬年開端，象徵奔騰與速度的能量場也讓財富與機會來得更猛烈。塔羅牌老師艾菲爾指出，在接下來的25天內，有4個生肖將迎來「點石成金」的好運，這段時間的成功關鍵不在苦力，而在於「眼界」與「人脈」。你的命運轉機可能就藏在一場下午茶或一封引薦信中。助你在這波紅馬年的開春浪潮中，接住財神爺遞來的金鑰匙。

有貴人相助！近25天「點石成金」的4大強運生肖：

1.生肖猴：靈感變現，長輩厚愛

未來25天，屬猴者會深刻體會「腦袋就是金庫」。你的奇思妙想，將在長輩壽宴或是產業交流場合中，遇到懂你的「伯樂」。這位重量級前輩看重你不按牌理出牌的生命力，不僅會給予極具價值的實戰建議，更可能提供資源，讓你的「才華變現」。建議多向資深前輩請益，他們隨口一句經驗談，可能就是價值百萬的商業情報。

2.生肖鼠：資訊封神，情報致富

屬鼠者的財源藏在「聽話的藝術」裡。你天生細膩，未來25天能在社交圈獲得含金量極高的關鍵資訊。可能是在與老友敘舊時，對方無意間透露的行業動態或缺口，讓你發現獲利空間。你的貴人就藏在日常聯絡人中，提供搶先一步的機會。只要守住人脈、掌握資訊落差，平淡的業務也能點石成金，收割豐厚的情報財。

3.生肖虎：科技賦能，雲端引路

運勢呈現「高科技感」爆發！屬虎者的強大行動力適合結合現代化工具，當你為繁瑣流程感到疲憊時，會遇到精通數位系統或網路行銷的「技術派」貴人，為事業插上翅膀。這是一場效率革命，能將體力戰轉型為高效打擊，帶來十倍收益。建議多接觸跨領域科技交流，主動向「數位原住民」請益，繁文縟節將轉化為致富大道。

4.生肖龍：權威欽點，層級躍升

屬龍者將迎來「地位與財富」的同步洗牌。你與生俱來的格局，在紅馬年開端容易被上位者看見。無論是正式彙報或高層餐敘，你的宏觀眼光將讓權威人士驚豔。這位貴人可能是大老闆或決策者，他的一個欽點或公開稱讚，將為你換來稀缺合作權與高額紅利。當貴人背書、伸出橄欖枝時，請自信展現實力，這將是你直達財富核心的關鍵。