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死亡地帶「貼符」勸世！聯結車司機：在這乘涼...草都長很高　萬人讚爆

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▲死亡地帶「暖貼符」！聯結車司機：在這乘涼...草都長很高　萬人讚爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲在這裡乘涼的朋友，下場都很慘。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

大車死角釀禍的悲劇時有所聞，不少騎士因此慘成輪下亡魂，而司機除了背上一條人命，也可能面臨巨額賠償。一名聯結車司機就在死角處貼上「恐怖警語」，提醒騎士、路人千萬別靠近；而幽默語句跟超暖的舉動，獲得廣大迴響與掌聲。

一名女網友昨天偶然在路上看到，有位聯結車司機在車身死角處貼上警語標示，上面寫說「這裡是大車死角，在這乘涼過的...草都長很高了，啊不然...還在找他的手跟腳，我沒錢...建議往下一台靠。

請繼續往下閱讀...

儘管表面上是滿滿嘲諷，但其實司機大哥是用心良苦啊，女網友見狀，忍不住上「爆怨公社」發文大讚，「不知道有沒有人看過，我是第一次看到，這個司機實在太貼心了！」

▲死亡地帶「暖貼符」！聯結車司機：在這乘涼...草都長很高　萬人讚爆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲放大看清楚。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完紛紛回應，「我覺得很棒，因為一定還有人不知道大車的死角在哪」、「應該貼一個大大的滾」、「司機可以再補貼一些現實照片，阿寶看不懂字」、「很貼心的大車司機」。

對於死角問題，許多人直說，「真的要小心！就算開車都離大車遠遠的」、「真的是死角，天氣越來越炎熱，千萬不要找大車躲太陽，學長是真的看不到你」、「看到大車閃遠點就對了」；另外，一些網友則擔心，「完了...一堆人騎車擠過去，都是為了看清楚寫什麼」、「剛好旁邊有個人想看清楚上面的字寫些什麼，結果就...」

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關鍵字：聯結車,大車司機,死角,聯結車司機,奪命,騎士,爆怨公社,貼心

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