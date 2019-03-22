彈簧刀插頭還被開3槍秒變喪屍　他滿身血狂拍車窗「3屁孩嚇到滾」

▲傅男(圖中黑衣)遭圍毆重傷，還忍痛追擊對方，讓辦案人員覺得不可思議。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市東區去年11月發生一起清晨槍擊案，傅姓男子和蔡姓等3名酒客因口角發生衝突，傅男被撲倒在地圍毆，還遭蔡男持彈簧刀猛刺傅男，直到刀刃斷掉卡在傅男頭部，蔡又拿出道具槍連開3槍後離開，沒想到傅男滿臉是血的追上去，趴在車上猛拍車窗，蔡男等人嚇到加速離開。事後傅男送醫急救無大礙，但恐有癲癇等後遺症，台北地檢署22日依殺人未遂等罪起訴蔡男等3人。

2018年11月27日上午清晨，24歲傅姓男子因喝了酒，在忠孝東路4段路邊休息，蔡姓、李姓、謝姓3人剛好從旁邊統領大樓酒店下樓經過，傅男嗆了一句「看三小」，並拿出甩棍揮舞，結果被蔡男等3人打倒在地痛毆，蔡還拿出彈簧刀猛刺，造成傅男頭、手多處受傷，因力道過猛，刀刃竟然斷裂、卡在傅男頭部。

此時蔡男等人起身要離開，傅男追上前要報仇，蔡從機車車廂拿出槍枝，對著傅男連開3槍，然後搭上有人的汽車要走，沒想到滿臉是血的傅男竟趴上車子，猛拍車窗攔人，蔡男等人加速甩開傅男逃離。

全案經路過民眾報警，將疑似中槍的傅男送醫急救，手術後才發現傅男頭部傷勢是卡了刀刃，雖幸運撿回一命，但手筋被砍斷，未來也可能出現癲癇後遺症，辦案人員對傅男身負重傷還能追擊對方感到不可意思。

而蔡男等3人則是在案發當晚就陸續被逮捕，蔡男聲稱自己是即將出道的演員，所以持有道具槍，只能模擬出開槍後彈殼彈出的樣子，不是事發後已經丟棄，因為喝醉，不記得丟到哪裡，因現場確實找不到彈孔、彈頭，檢察官採信槍枝沒有殺傷力，不過仍認定蔡男涉犯殺人未遂罪，同行2名助拳友人也被依共犯一併起訴。

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