台中伴手禮評選首度分組　27年老店奪下兩大類別首獎

記者游瓊華／台中報導

2026年「台中市十大伴手禮」評選結果揭曉，這屆評選制度迎來重大變革，主辦單位台中市工策會首度將參賽類別劃分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」，旨在讓不同性質的產品能在專業本質下公平競爭。在215個參賽品牌中，在地經營27年的梨子幸福事業集團憑藉旗下產品，同時奪下兩大組別的首獎殊榮。

台中市工策會總幹事陳學聖指出，今年評選吸引215家業者參與，最終僅20個品牌獲得首獎，競爭激烈。未來會把歷屆獲獎的各家廠商做成地圖，讓外地民眾知道台中那些好伴手禮。台中市好禮協會理事長王曉薇則認為，伴手禮品牌的關鍵在於長期維持品質與誠實回應消費者，梨子幸福集團的表現，正是長期深耕品牌價值的具體實踐。

在「糕餅烘焙組」中，品牌「七個小日子」以《橘香漫漫 戚風蛋糕》獲得首獎。該產品選用台中豐原公老坪的橘子汁為原料，強調回歸蛋糕本質，不添加厚重奶油，展現在地農產的清爽風味。而在「特色文創組」中，「梨子 Liz」則以《獨麥之醋 雪梨醋》奪冠。該產品以高粱為基底，融合雪梨果香，並曾獲比利時 ITQI 國際風味評鑑三星獎章，在包裝設計與風味上皆展現文創質感。

梨子幸福事業集團創辦人廖梨妃表示，集團自1999年於豐原，此次獲獎不僅是榮譽，更是對品牌27年來堅持品質的肯定。為慶祝得獎，集團宣布即日起至2月13日推出回饋活動，包括雪梨醋買一送一及戚風蛋糕預訂優惠，與市民分享獲獎喜悅。