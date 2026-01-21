一根菸燒上26樓屋頂　台南高層建築工地火警無人傷亡

▲台南市安南區一處高層建築工地發生火警，屋頂層竄出火舌與濃煙，消防人員迅速佈線搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

建築工地火災案件時有所聞，追查原因，多與施工管理不善有關，其中施工人員抽菸、亂丟菸蒂，更是常見卻容易被忽略的風險來源，台南市消防局指出，燃燒中的菸蒂或高溫灰燼，一旦掉落於紙類、保麗龍、木屑、塑膠袋等易燃、可燃物中，經過悶燒蓄熱後，極易先產生小火苗，進而引發擴大燃燒，後果不容小覷。

日前台南市安南區即發生一起高層建築工地火災。消防車組獲報到場時，由建築物外觀即發現屋頂層有火舌竄出，伴隨大量濃煙，指揮官立即指揮救災人員佈署水線，挺進26樓屋頂層展開搶救。救災人員抵達屋頂後，發現屋突2樓處有明顯火舌與濃煙竄出，隨即出水滅火，火勢迅速獲得控制並順利撲滅，所幸現場未造成人員傷亡。

經消防局後續火災調查，確認起火原因為菸蒂遭隨意丟棄於裝有垃圾的太空包內，引燃可燃物而釀災。消防局指出，建築工地若發生火災，不僅影響工程進度與建築安全，嚴重時更可能造成重大傷亡，對於抽菸、用火、用電、廢棄物及人員動線等管理，務必更為嚴謹。

消防局強調，菸蒂屬於「微小火源」，不少人誤以為不易引發火災，實際上卻是多起工地火警的導火線。為降低菸蒂引發火災的風險，消防局也提出多項防範建議。

首先，考量施工人員實務需求，建議工地設置明確的吸菸區，張貼清楚標示，周邊不得放置易燃、可燃物，並設置裝水容器作為菸灰缸，嚴格要求僅能於指定區域吸菸，並確實熄滅菸蒂。其次，切勿自高處丟棄或彈落菸蒂，避免引燃防火巷、鄰近住家屋頂或周遭可燃物。

此外，工地內應避免堆積大量易燃、可燃物及資源回收物，並定期清理，以降低遭菸蒂或其他火源引燃的風險。至於焊接、切割、研磨等易產生火花的「動火作業」，施工前應清除周邊5公尺內可燃物，或以防焰帆布覆蓋，並配置警戒人員及滅火器具，作業結束後務必再度檢查是否有殘留火源。

市長黃偉哲呼籲，吸菸有礙健康，且菸蒂與菸灰若處理不當，極可能引發火災，危及自身與他人安全，建議及早戒菸，亦可善用戒菸門診資源，不僅守護健康，也能降低火災風險。

消防局長楊宗林則提醒建商及工地主任，務必落實工地安全管理，針對抽菸行為、菸蒂處理、可燃物堆置、垃圾清運，以及用火、用電規範，應妥善規劃並確實執行，才能有效防範建築工地火災，避免憾事重演。