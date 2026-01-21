常去停車場突然爆滿！男改道去別家超市　意外中「1億元頭獎」

▲男子因為停車場爆滿，意外中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子因為固定常去的賣場停車場停滿，所以改去另外一間賣場的停車場，下車時順手買了一張彩券，沒想到讓他贏得總價值360萬英鎊的最高獎金（約台幣1億多元）。

英國木匠幸運中獎 月領42萬元

來自德文郡伊爾弗勒科姆(Ilfracombe)的39歲男子韓德森(Sean Henderson)是一名木匠，近來購買國家彩券Set For Life時意外中到最大獎，每月可獲得10,000英鎊（約台幣42萬元）獎金。

Father, 39, scoops National Lottery prize worth £3.6million after a full Lidl car park forced him to shop at Co-Op - where he picked up the winning ticket https://t.co/yXjUWIenfJ — Daily Mail (@DailyMail) January 20, 2026

韓德森表示，當時剛下班的他原本計畫去常去的Lidl超市買茶，但因為該停車場滿了，所以改去Co-op超市，「我走進超市時，剛好看到在賣彩券，當時我覺得自己運氣滿好的就買一張，結果證明運氣真的很不錯」。

幸運得主曝心聲 最怕把彩券弄丟

韓德森表示，當他發現購買彩券中了大獎後，讓他在領獎前每天都十分焦慮，「我非常怕會把彩券弄丟，每天早上起來都會確認好幾遍」，目前不打算退休的他，已經規劃一個豪華假期，要和伴侶一起去歡度40歲生日。