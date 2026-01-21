　
國際

常去停車場突然爆滿！男改道去別家超市　意外中「1億元頭獎」

▲停車格、停車位。（示意圖／達志影像）

▲男子因為停車場爆滿，意外中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子因為固定常去的賣場停車場停滿，所以改去另外一間賣場的停車場，下車時順手買了一張彩券，沒想到讓他贏得總價值360萬英鎊的最高獎金（約台幣1億多元）。

英國木匠幸運中獎　月領42萬元

來自德文郡伊爾弗勒科姆(Ilfracombe)的39歲男子韓德森(Sean Henderson)是一名木匠，近來購買國家彩券Set For Life時意外中到最大獎，每月可獲得10,000英鎊（約台幣42萬元）獎金。

韓德森表示，當時剛下班的他原本計畫去常去的Lidl超市買茶，但因為該停車場滿了，所以改去Co-op超市，「我走進超市時，剛好看到在賣彩券，當時我覺得自己運氣滿好的就買一張，結果證明運氣真的很不錯」。

幸運得主曝心聲　最怕把彩券弄丟

韓德森表示，當他發現購買彩券中了大獎後，讓他在領獎前每天都十分焦慮，「我非常怕會把彩券弄丟，每天早上起來都會確認好幾遍」，目前不打算退休的他，已經規劃一個豪華假期，要和伴侶一起去歡度40歲生日。

01/19 全台詐欺最新數據

相關新聞

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

大陸彩票制度將迎來近30年來幅度最大的一次調整。中國福利彩票與中國體育彩票主管單位日前同步公告，將自今（2026）年2月起實施新規，核心在於重新設計獎金分配機制。其中，一等獎單期獎金總額設下1億元（人民幣，下同）上限，有專家直言，新制上路後，動輒上億元的頭獎情況恐將不復存在。

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

「3600元年終想離職」苦主比慘現場：730被扣15元

「3600元年終想離職」苦主比慘現場：730被扣15元

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

