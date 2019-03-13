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林管處成功站擕學童校園植樹　授植樹秘訣環教扎根

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▲成功工作站主任張勝傑親自傳授種樹秘訣。（圖／王兆麟翻攝，下同）

成功工作站主任張勝傑親自傳授種樹秘訣。（圖／王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處成功工作站於12日前往成功鎮三民國小及和平分校辦理植護樹活動，由學校師生共同栽下樹苗，讓學校成為延伸島嶼生命綠的重要基地。另特別邀請知本自然教育中心講師前來和平分校，針對幼兒園學童進行環境教育，讓環境保護的知識下向紮根。

▲成功工作站主任張勝傑親自傳授種樹秘訣。（圖／王兆麟翻攝，下同）

學童人人手拿工具認真植樹。

植樹活動由成功工作站主任張勝傑及葉技士靜宜講解種植小秘訣後，由三民國小及和平分校各年級學童及幼兒園的小朋友進行種樹活動。於學校周邊空地栽植七里香、杜鵑、茶花、桂花、朱槿等樹種進行美化，植樹過程中每位孩童興奮地拿著小鏟子奮力地挖洞、種樹、覆土，藉由後續澆水的過程，每一棵樹苗對學童而言都是成長學習的動力，也使愛林、保林、護林觀念自小教育、向下紮根。每位學童雙手雖然沾滿泥土，臉上流下汗水，但表現出的都是開心地關心這裡的土地。

▲成功工作站主任張勝傑親自傳授種樹秘訣。（圖／王兆麟翻攝，下同）

知本自然教育中心講師搭配台灣獼猴布偶，以說故事的方式向學童宣導森林保育的重要性。

植樹活動為加強建立學童們的環境意識，特別安排知本自然教育中心講師搭配台灣獼猴布偶及森林環境圖像，以說故事的方式向學童宣導森林保育的重要性，接續以木質動物拼圖遊戲，讓學童更能認識動物，建置國土綠色生態網絡，讓人與自然和諧共存的重要性。

成功工作站主任張勝傑表示，三民國小及和平分校多為原住民學童，且居住環境多鄰近森林，讓學童藉由種樹活動了解森林對動物及人類的重要性，並讓學校成為延伸島嶼生命綠的重要基地。

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關鍵字：林管處,成功工作站,校園,植樹,站主任,秘訣,扎根,愛林,保林

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