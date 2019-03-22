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帶日本客夜店狂歡！正妹OL混酒醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來問「有沒有戴套」

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▲▼ 日本破天荒新制！付錢讓性侵犯「接受治療」防再犯 。（圖／達志影像）

▲OL夜店爛醉被撿屍性侵，醒來還問「做幾次，有沒有戴套」。（圖／達志影像）

地方中心／台南報導

台南一名吳姓軍人2017年11月3日凌晨騎機車外出，行經安平一間夜店時見到一名女子爛醉在門口，遂停下機車向安管假冒是女子友人，隨即呼叫計程車將她帶往汽車旅館性侵2次得逞。女子隔日醒來發現自己全身赤裸、下體疼痛，驚慌直問對方「做了幾次、有沒有帶套，你是誰？」隨後也立刻報警，台南地院依現役軍人犯乘機性交罪，將吳男判處4年有期徒刑。

判決書指出，女子2017年11月3日帶2名日本客戶到安平一間夜店狂歡，3人先是在包廂內喝香檳，女子喝了3杯後，調酒師便拿了一杯烈酒給她，而她當場連續喝了5杯後，調酒師又再調了一杯混搭香檳給她，之後她帶著客戶到舞台前看表演，孰料舞者又用酒瓶為了2次酒給她喝，隨後她就失去意識。

女子表示，她因為喜歡跳舞，期間還有上台跳了3到5分鐘，但之後她就因不舒服回到包廂內吐，隨後又被不知名人士帶到店門口狂吐。當時她因醉到無法思考反應，只記得有名工作人員上前關心，隨後就有一名陌生男子靠近，並不斷向工作人員稱「她是我朋友」，隨後就將她抱上車載到旅館，還向旅館櫃台說「我朋友快不行了」，之後就被帶到房內不醒人事。

直到隔日11點30分醒來，女子發現她全身赤裸，下體疼痛，還因宿醉頭痛噁心，驚覺遭到性侵，嚇得問對方「做了幾次、有沒有帶套，你是誰」，吳男當下謊稱自己是在放高利貸，做了2次也有帶保險套，且還表示想在對方清醒時再來一次，甚至要對方幫他口交，但遭到女子拒絕。

女子稱，當時相當害怕，但身上沒有錢也沒有鞋子，不知道怎麼離開，直到吳男要回到夜店騎機車，她便跟著對方回到夜店找回鞋子後，匆忙離開現場，事後到醫院驗傷並驗出吳男DNA，憤而提告。

法院開庭時，吳男矢口否認性侵，辯稱對方到了房間後就在廁所吐了10分鐘，隨後就清醒了，且還主動脫下衣服與他發生關係，但法官傳喚夜店、汽車旅館相關人員及調閱監視器畫面後，認定吳男為逞一時私慾，竟趁陌生女子爛醉後，帶到汽車旅館性侵得逞，依現役軍人犯乘機性交罪，將吳男判處4年有期徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：OL,撿屍,保險套

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