絕世武功再現！　台版洪金寶「天殘腳」破鐵門行竊40多萬

記者李忠憲／台中報導

身材宛如「洪金寶」的卓姓男子，疑因沒錢還債繳房租，竟專偷資源回收場現金，行竊4處就得手40多萬，而他大喇喇踹破鐵門的手法，有如絕世武功「天殘腳」，毫不避諱也讓警方感到訝異，警詢後依竊盜罪嫌將他送辦。

豐原警分局2月底至3月間接連獲報，大雅區、潭子區的資源回收場陸續發生遭竊案件，警方經調閱監視器，發現該名竊賊身材壯碩，手法清一色都是用腳將鐵門踹開，再專門搜刮現金，宛如絕世武功「天殘腳」一般。該名竊嫌與一般小偷須戴口罩、帽子遮蔽不同，過程毫不遮掩。

▲台版洪金寶使出天殘腳破鐵門，行竊資源回收場多次。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方清查，發現清水區一家資源回收場2月也發生竊案，確定是他所為，立刻組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官張凱傑指揮偵辦。專案小組確認該名竊嫌為31歲卓姓男子，戶籍在清水區，本身有竊盜、強盜、毒品等多項前科，經監控掌握行蹤，3月21日下午1時許，在台南市南區中華路拘捕到卓男，隨即帶回分局。

卓男坦認犯行並供稱，他因為欠地下錢莊16萬，房租一年未繳也欠6萬，才會鋌而走險偷竊。他在2月中先在清水區的資源回收場行竊，就得手30多萬現金，立刻將欠款和房租結清，還到台南某電子遊藝場玩百家樂，把錢花光。

卓男說，他心想資源回收場可以偷這麼多錢，接著再到大雅、潭子共3家資源回收場行竊，得手約7萬元。

警方表示，卓男偷竊現金與業者說法不符，光清水竊案就損失40多萬，其他3處竊案，業者也都還在清查中，目前先依竊盜罪嫌將他移送台中地方檢察署偵辦外，也呼籲若還有業者受害，請勇於出面指認。

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