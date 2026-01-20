　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

▲針對中央氣象署今天針對桃園市大溪、楊梅與復興區發布橙燈低溫特報，市府立即啟動跨局處應變機制。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對中央氣象署今天針對桃園市大溪、楊梅與復興區發布橙燈低溫特報，市府立即啟動跨局處應變機制。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象署今（20）日針對桃園市大溪、楊梅與復興區發布橙燈低溫特報，明21日至23日有持續10度左右或以下氣溫發生機率。針對低溫特報，桃園市政府下午啟動跨局處應變機制，呼籲市民注意氣溫變化，加強保暖並落實防寒措施。

市府農業局指出，透過即時通訊軟體發布防寒訊息及製作圖卡，提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。若有發生農業災損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，區公所將進行勘查及拍照取證工作，農民亦可自行拍攝當次災損照片，並標示田區坐落地段或地號。

民政局表示，已請橙燈地區之楊梅、大溪、復興區公所以災防群組通知轄內里長協助轉知低溫特報訊息、呼籲里民做好防寒準備並做好災情查通報工作；原民局則與復興區公所、原民部落保持密切聯繫，後續將滾動式瞭解相關寒害災情，並請復興區公所加強對族人宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

觀旅局已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，提醒旅客煤炭用火一氧化碳安全及預防水管結冰破管問題。並通知所轄各景區遊客中心持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形。

社會局已藉由物資發放時提醒街友注意低溫資訊，提醒注意天氣變化，並留意身體狀況。針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視，並透過緊急救援服務瞭解獨居長者，提醒長輩留意身體狀況，並注意保暖。同時持續請兒少、老人、身障機構窗口轉知相關低溫資訊，減少住民外出並提醒注意保暖相關資訊。

衛生局強調，已通知桃市急救責任醫院急診室加強備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，因應寒害準備。針對長照獨居長者進行關懷服務，於執行家訪及電訪時加強關懷服務對象，提醒長照個案應留意自身健康狀況、定時服用慢性病藥、注意保暖、瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。並呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生。

教育局指出，已提醒各校留意及啟動禦寒應變措施；婦幼局已持續請桃府所轄公托機構宣導低溫注意事項及提醒注意保暖相關資訊；交通局已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有路面結冰、下雪等交通受阻情形，將透過CMS及桃園輕鬆GO APP發布即時路況訊息，提醒民眾注意。

經發局表示，已與台電公司、台水公司、中油公司及中華電信保持暢通聯繫管道，同時請各事業單位加強巡檢，提供穩定供水、電、氣及通訊；市府養工處已預請廠商準備雪鏈、水箱防凍劑等預防措施，倘積雪嚴重經通知後再行派機具剷除並配合封路作業。

警察局通知所屬各分局啟動寒流防制機制，除巡邏時加強注意轄內身體不適路倒民眾等案件，協助送醫處置外，也注意道路交通安全，如遇有結冰（霜）情形，將妥適管制處置。警察局亦透過各機關設置的46處跑馬燈，宣導轄內民眾預防寒害；消防局加強整備救護車上之保暖物品，並向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒的情形，請儘速通報消防局。

勞動局已於營造相關社群發布寒害預防宣導，提醒戶外工作者注意天氣變化，並隨時注意自身身體狀況。

 【更多新聞】

詐團黑吃黑「瓦斯槍打臉」劫走車手60萬　桃園5匪這下慘了

主播涉國安法遭羈押！換法官才同意搜索　桃園市調查處回應了

桃園市警局副局長、分局長聯合交接　張善政期勉警政工作不能鬆懈

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

獨／華南金尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

地方熱門新聞

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

南檢、橋檢攜手南科簽署反詐合作備忘錄

檜意森活村營運權爆爭議

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

桃園市立圖書館推出　丙午年馬上發紅包活動

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

減輕青年待業壓力勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

嘉義地檢力邀新住民守廉反賄

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

寒假前強化居家防線南消白河消防進校園宣導防火安全

金門「這支消防栓」　消防員優惠

更多熱門

相關新聞

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

中央氣象署今（20日）上午10時44分針對7縣市發布低溫特報，今強烈大陸冷氣團南下，明（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

快訊／11:09發生有感地震！台北感受搖晃　震度估3級以上

快訊／11:09發生有感地震！台北感受搖晃　震度估3級以上

再發低溫！下波冷氣團凍3天

再發低溫！下波冷氣團凍3天

冷氣團今晚殺到！北台灣急凍探10度

冷氣團今晚殺到！北台灣急凍探10度

10℃冷到周末　圖看何時回暖

10℃冷到周末　圖看何時回暖

關鍵字：

低溫特報中央氣象署桃市府緊急應變機制

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面