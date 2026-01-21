又點名台灣風險　美財長：晶片產能被毀「恐釀全球經濟末日」

▲貝森特20日出席達沃斯世界經濟論壇。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）時，再度提及晶片安全議題。他點名台灣掌控全球97%高階晶片，萬一產能被毀，恐怕引發「經濟末日」。

點名台灣 貝森特談經濟末日風險

《商業內幕》報導，貝森特提到，川普政府努力讓具國安重要性的產業回流，包括半導體與稀土。

他表示，「我會說，世界經濟的最大單一威脅及最大單一弱點，就是97%高端晶片都在台灣生產。如果那座島被封鎖、產能被摧毀，將是一場經濟末日。所以我們正在讓半導體產業回流至美國。」

▼貝森特談及半導體等產業回流美國的計畫。（示意圖／路透）



美國領導 共組關鍵礦藏聯盟

貝森特也宣布，美國正聯合七大工業國組織（G7）、澳洲、印度、墨西哥及南韓組成關鍵礦產聯盟，試圖打破中國對重要資源的壟斷。

他說，該集團正在迅速建立獨立的開採、加工與精煉能力。南卡州也已重啟停擺25年的稀土磁鐵生產，生產商預估2年內可滿足美國大部分需求。

國防承包商延誤 未盡愛國義務

此外，貝森特也猛烈抨擊美國國防產業巨頭嚴重延誤交貨的情況。他指出，這些國防承包商的存在全仰賴政府軍需訂單，合約履行進度竟落後5至7年，未善盡愛國職責，「這些國防承包商讓美國人失望。這些CEO每年能賺3000萬、5000萬美元，卻辜負了美國人民。」

公司文件顯示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（RTX）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、波音（Boeing）及通用動力（General Dynamics）5大承包商的老闆們，每人的2024年總薪酬均超過1800萬美元。

川普近期簽署行政命令，指示五角大廈限制表現不佳的國防承包商進行股份回購與發放股利，將這些企業高層的薪酬，與公司生產及交付業績掛勾。