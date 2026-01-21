太麻里警深入社區宣導　強化長者交通安全與防詐意識

▲太麻里警前往泰和社區活動中心，向長者進行交通安全及反詐騙宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升年長者交通安全觀念及防詐騙能力，台東縣警察局大武分局太麻里分駐所日前前往太麻里鄉泰和社區活動中心，針對在地長者辦理交通安全及反詐騙宣導活動，透過面對面解說與實際案例分享，協助長者建立正確觀念，守護日常生活安全。

宣導過程中，警方提醒長者外出時應確實遵守交通號誌，穿越道路務必行走行人穿越道，並建議配戴亮色系衣物或配件，以提高用路辨識度，降低交通事故發生風險；同時也針對長者常見交通事故類型進行說明，加深用路安全認知。

在反詐騙宣導方面，警方以近期常見詐騙手法為例，包含假冒公務機構、假投資及假親友來電等，提醒長者接獲可疑電話時務必保持冷靜，切勿輕信對方說詞，更不可提供個人資料或依指示匯款，並牢記「一聽、二掛、三查證」原則，如有疑慮可立即撥打165反詐騙專線或向警方查證。

大武警分局表示，詐騙手法層出不窮，且常結合時事話題混淆視聽，年長者為需要特別關懷與保護的重要族群，警方未來將持續深入社區，加強交通安全及防詐騙宣導，貼近長者生活需求，與社區攜手打造安全、安心的生活環境。