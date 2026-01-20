8旬婦人深夜迷途頭嵙山　台中警即刻救援人車雙尋

▲▼台中8旬老婦凌晨4時迷途在新社頭嵙山區，經民眾報案員警趕赴現場協助。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中一名8旬老婦上周14日凌晨4時許，獨自一人在新社區頭嵙山區路旁疑似迷途，東勢警分局東興派出所接獲民眾報案稱需警協助，警員陳世宗獲報後立即趕赴現場，發現一名年約80歲的林姓老婦獨自坐於路旁，頭戴安全帽且行動不便，員警確認林婦僅衣物沾汙、未受傷後，先行安撫其情緒並護送老婦返所休息，同時聯繫其家屬接回照護，家屬頻感謝寒冷冬夜中有熱心民眾與員警暖心救援。





經查林姓老婦下午自臺中市區騎乘機車前往新社區撿拾資源回收物，遇頭嵙山路段坡度陡不慎倒地，因體力不支無法將機車扶起，只能在附近徘徊求助，所幸該路段距離主要道路不遠，若誤入人煙罕至的山區小徑，後果不堪設想。林姓老婦返家後突想起賴以代步的機車尚未尋獲，但無法描述機車倒地位置，隔日又著急地向員警求助，警員劉弘偉依據林婦最後出現地點，沿新社區協中街往頭嵙山區方向展開搜尋，最終距尋獲林婦地點約1公里處順利發現其機車，車況良好並無損壞，林婦家屬也再次感謝警方即刻尋人又耐心尋車。





東興派出所所長潘怡廷表示，同仁秉持「以民為本」的精神，積極為民服務，展現警察耐心傾聽與主動關懷的溫暖形象，警方同時提醒，平時應多留意長輩外出與駕車安全，若遇長輩行動不便或疑似失智迷途等情形，可主動伸出援手或即時通報警方，共同守護長者平安。