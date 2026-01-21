兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

前台灣日本關係協會會長蘇嘉全將出任海基會董事長，近日表示上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流。大陸國台辦再次重申，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制。

對於蘇嘉全出任海基會董事長，國台辦日前表示，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。陸委會則說，海基會1991年成立時，中共所謂體現一個中國原則的「九二共識」還沒有被創造出來。

對此議題，大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日於例行記者會上首先反問，「台方有關部門不可能不了解台灣海基會和兩會互動的歷史，卻故意混淆視聽，居心何在？」

彭慶恩接著回顧歷史稱，海基會成立之時，即以「中國的、善意的、服務的」為宗旨。海協會在與海基會進行事務性商談過程中，明確指出海峽兩岸同胞交往中的具體問題是中國的內部事務，應本著一個中國原則協商解決。

彭慶恩稱，1992年8月1日，「台灣當局」就海基會與海協會商談事務性協議時有關「一個中國」涵義問題作出「結論」，確認了「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」。同年，兩會經兩岸雙方授權，通過香港會談和互致函電，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後來被稱為「九二共識」。

彭慶恩強調，正是在其基礎上，兩岸開啟了協商談判，推進了兩岸政黨黨際交流，開闢了兩岸關係和平發展道路，兩岸同胞都從中受益。

彭慶恩表示，「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。他稱，兩岸關係歷史反復證明，承認「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

蘇嘉全近日表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，這對兩岸人民絕對是非常好的事。對此，彭慶恩再次強調，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

▼蘇嘉全。（圖／記者徐文彬攝）