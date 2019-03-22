影／郭新政控羅淑蕾變造當票害她被判刑　檢打臉：擷取非變造不起訴

記者劉昌松／台北報導

台北市已故市議員李新的女友郭新政，指控前立委羅淑蕾和珠寶商嚴嘉慧偽造當票，害她因一件珠寶詐騙案被判刑定讞，涉嫌變造證據罪，但台北地檢署調查後，認為當票並未遭變造，是羅擔心個資外洩等問題，所以擷取、只影印當票的上半部，22日處分不起訴羅、嚴2人。

李新在2017年9月墜樓身亡後，郭新政除製作一系列「誰摔死了李新？」暗指羅淑蕾等人陷害李新，其中羅在台北地院審理沈記珠寶小開詐騙案時做偽證，又提供變造的當票給詐騙案被害人嚴嘉慧，郭認為自己因遭誣陷而被依偽造文書罪判刑4月定讞，因此提告指控羅、嚴分別涉嫌偽證、變造證據等罪。

▲郭新政認為遭羅淑蕾誣陷所以害她被判刑定讞。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

但是檢察官先前調查認為，羅在法庭上說內容都有相關依據，反而是郭無法舉證羅說得哪裡與事實不符，先在19日以證據不足等理由，先將羅淑蕾被控偽證部分處分不起訴。

在變造證據部分，郭指控羅、嚴在法庭上拿出的當票沒有副聯，沒有她的身分證認證，是假的當票，但羅辯稱，當時嚴希望取得當票時，未說明用途，她因為擔心當票下聯的個資不慎外洩，所以只影印了當票的上聯就交給嚴，不知道後來又被嚴拿去當證據呈堂。

▲珠寶商嚴嘉惠因遭詐騙而控告沈濟珠寶小開沈昊諺和郭新政等人。（圖／記者張君豪攝）

檢察官則是比對原始當票後，認為法院收到當票證據，雖不完整，但的確只是「擷取」正本，並無變造問題，因此22日再對變造證據部分，處分不起訴羅、嚴。

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