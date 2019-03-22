宜蘭男酒駕自撞民宅！「回推酒測值0.31」無罪　網批：零容忍破功

▲酒駕零容忍政策似乎被打臉。示意圖與本案無關。（圖／記者張君豪翻攝）



地方中心／宜蘭報導

宜蘭一名孫姓男子在住處喝完酒，過幾個小時後以為酒退了開車出門，結果途中自撞民宅；警方依法對他進行酒測，酒測值每公升達0.22毫克，被檢方事後回推事發時酒測值為0.31毫克，依公共危險罪起訴。宜蘭地院審理後，認為每個人體質不同，代謝率有別，因此判孫男無罪；對此，宜蘭地檢署不服已提上訴。

判決書指出，孫姓男子2018年11月24日10時許在友人家飲酒，一直到隔天凌晨2時許離開，沒想到行經蘇澳鎮蘇濱路段因過彎沒算好角度，失控撞上路旁民宅倉庫。

事後孫男被送去醫院時已經凌晨3時42分，呼氣酒測值仍達每公升0.22毫克。檢方以「駕駛人行為反應之研究─酒精對駕駛人生理影響實驗分析」報告，用每小時酒精代謝為0.0628毫克回推，認定孫男酒駕上路時酒測值應為0.31，將他依公共危險罪起訴。

不料法官審理後認為，飲酒後酒精代謝快慢，與飲酒人當時身體的疲勞程度、腹中其他食物代謝情形等因素均息息相關，不能用報告來推算，加上事發地是大彎道，一般人應也有可能會發生事故，因此判孫男無罪。

判決出爐後引起批評聲浪，酒後肇事酒測值每公升達0.15毫克，就能依公共危險罪送辦，但孫男卻沒有，「酒駕零容忍」政策似乎被打臉。對此，宜蘭地檢署已經提起上訴。

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