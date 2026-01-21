快訊／川普空軍一號驚傳故障　高空急返航

▲ 川普稍早登上空中一號，飛機卻因故障返航。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普當地20日晚間登上空軍一號專機，原定飛往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF），航空追蹤網站卻顯示飛機突然返航，引發媒體及網友關注。白宮對此回應，起飛後不久機組員發現「輕微電力故障」，因此折返馬里蘭州安德魯斯聯合基地，現已安全降落。

綜合ABC等美媒，隨行記者稱空軍一號起飛後，媒體室的燈光曾短暫熄滅，但機組員當下未說明原因。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則在飛機上開玩笑稱，卡達贈送給川普的那架專機「現在聽起來好多了」。

航班追蹤資料顯示，空軍一號在半空中急轉彎掉頭，預計於當地時間晚間11時（台灣21日中午12時）降落基地，當晚也有人目擊政府車隊趕往安德魯斯基地待命。根據CNN，白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）稱飛機已於晚間11時7分安全降落。

據白宮消息，川普與隨行團隊將改搭另一架飛機前往瑞士。此次達沃斯行程是川普2026年首次國際訪問，也是他自2020年以來首度親自出席世界經濟論壇年會，預定於23日發表演說。