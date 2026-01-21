　
    • 　
>
國際

快訊／川普空軍一號驚傳故障　高空急返航

▲▼ 川普搭乘的空中一號因故障返航。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

▲ 川普稍早登上空中一號，飛機卻因故障返航。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普當地20日晚間登上空軍一號專機，原定飛往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF），航空追蹤網站卻顯示飛機突然返航，引發媒體及網友關注。白宮對此回應，起飛後不久機組員發現「輕微電力故障」，因此折返馬里蘭州安德魯斯聯合基地，現已安全降落。

綜合ABC等美媒，隨行記者稱空軍一號起飛後，媒體室的燈光曾短暫熄滅，但機組員當下未說明原因。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則在飛機上開玩笑稱，卡達贈送給川普的那架專機「現在聽起來好多了」。

航班追蹤資料顯示，空軍一號在半空中急轉彎掉頭，預計於當地時間晚間11時（台灣21日中午12時）降落基地，當晚也有人目擊政府車隊趕往安德魯斯基地待命。根據CNN，白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）稱飛機已於晚間11時7分安全降落。

據白宮消息，川普與隨行團隊將改搭另一架飛機前往瑞士。此次達沃斯行程是川普2026年首次國際訪問，也是他自2020年以來首度親自出席世界經濟論壇年會，預定於23日發表演說。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

阿蘇火山直升機「像陽春的雞蛋」

「搞不懂你在幹嘛」川普公開馬克宏私訊

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

川普貼插旗圖　喊奪取格陵蘭絕不回頭

阿蘇下雪「零下4.2度」急凍　火山氣體阻搜救

2台人阿蘇火山失聯　直播疑拍10秒墜機

美最高法院1/20仍未裁定川普關稅案

即／川普空軍一號驚傳故障　高空急返航

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

2026年1月中旬，中東局勢驟然升溫，一場自伊朗內部爆發的反政府風暴正以驚人速度擴散，將這個長期處於制裁與壓力下的國家推向崩潰邊緣。根據野村綜合研究所（NRI1月14日發布的深度報告，這場危機已不再是單一國家的內政問題，而是迅速演變為牽動全球能源安全與地緣政治平衡的重大事件。尤其在美國總統川普公開揚言「若伊朗開火，美國將還擊」後，美伊關係已逼近斷裂邊緣，整個中東地區籠罩在戰爭陰影之下。

川普周年「8大高光時刻」一次看！　台積電也在列

川普周年「8大高光時刻」一次看！　台積電也在列

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普空軍一號故障達沃斯經濟論壇

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

