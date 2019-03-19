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物流「假日配送蔬果」試辦4周成效曝光　公總：人力、工時沒增加

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▲▼林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲交通部長林佳龍指示公路總局與物流業者協調後，統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者維持假日物流配送蔬果。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

交通部公路總局日前協調4大汽車路線貨運（物流）業者（統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮）加強假日生鮮農產品運送服務的措施，引發部分勞團質疑政府是否只顧農民不顧物流駕駛員勞動權益。公路總局指出，經過4周假日實際統計，託運數量並不多，均在原有人力下提供服務，並未增加人力或延長工時。

考量農產品假日有運送需求，生鮮蔬果如未能即時運送，對農民及消費市場皆有影響，公路總局日前洽請4大汽車路線貨運業者，在符合勞動法規之前提下，採彈性、儘量不增加駕駛人力方式，提供農產品假日運送服務。

請繼續往下閱讀...

其中，部分業者是以假日原本服務企業客戶的儲備運能，以不增加人力方式擴大服務農民；零星農產品則可由農民自行到站託運，由原值班人員辦理收件。另有部分業者採預約方式，且達一定件數方才收件（大宗貨物多於平日託運，假日極少）。經過4周假日實際統計，託運數量並不多，均在原有人力下提供服務，並未增加人力或延長工時。

▲▼嘉里大榮物流車。（圖／翻攝自嘉里大榮官網）

▲嘉里大榮物流車。（圖／翻攝自嘉里大榮官網）

由於物流從業人員假日出勤非常辛苦，公路總局呼籲農民朋友相互體諒，如有假日託運需求應儘早預約，以利人車調度。目前業者透過現有運能彈性調度因應，並未增加額外的人力，但農民們辛勤耕耘的成果卻能及時送到消費者手中，解決過去農產品假日無法運送的難題。

▲▼新竹物流。（圖／翻攝自新竹物流官網）

▲新竹物流。（圖／翻攝自新竹物流官網）

公路總局表示，將持續督促業者務必遵守勞基法相關規定，也請相關業者依預約情形調整出勤人力，並依法合理排班，將影響程度降至最低，共創農業與運輸業雙贏。

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關鍵字：蔬果配送,物流業,物流,公路總局,交通部

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