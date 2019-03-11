冷氣團最冷時刻來臨！「入夜→清晨」北部急凍12°C　下一波冷空氣周四到

▲大陸冷氣團最冷時刻來臨，清晨北部空曠地區低溫下探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到大陸冷氣團影響，今天白天中部以北部及東半部整天偏涼，高溫18至22度，僅南部高溫達23至25度，這一波冷氣團最冷時刻落在入夜後到周二清晨，北部、東北部沿海空曠地區低溫下探12、13度，中部15度，其他地區低溫則約16-18度。白天起，冷氣團減弱氣溫稍回升，但下一波冷空氣預計周四再報到，北部又會轉冷。

這一波大陸冷氣團持續影響至周二（12日）清晨，配合輻射冷卻影響，入夜後到清晨北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫，中部15度，其他低溫約16至18度。

請繼續往下閱讀...

▲一周天氣變化快速，周二白天起冷氣團減弱，溫度回升，但周四又會有另一波冷空氣報到。（圖／中央氣象局）

周二白天起，冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部、東北部及東部高溫約22至24度，中南部高溫約26、27度，西半部日夜溫差稍大；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨。

周三（13日）白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨；晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

▲周三晚起，鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區再度轉雨。（圖／記者林敬旻攝）

下一波冷空氣預計周四（14日）報到，受到鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

周五、周六（15日、16日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

到了周日、下周一（17日、18日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。