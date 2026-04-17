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被警查緝竟向派出處所投汽油彈　縱火男2小時被查獲下場曝

▲桃園市褚姓男子去年12月間凌晨，持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方循線查獲褚男到案。（資料照／中壢警分局提供）

▲桃園市褚姓男子去年12月間凌晨，持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方循線查獲褚男到案。（資料照／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市褚姓男子去年12月因不滿曾被警方查獲而心生怨恨，於凌晨點燃自製汽油彈朝普仁派出所旁空地投擲後逃離現場，所幸火勢迅速被撲滅，中壢警方循線於2小時內查獲褚男到案移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，褚男坦誠犯行，檢方偵結依放火燒燬現有人所在建物未遂罪嫌提起公訴。

▲桃園市褚姓男子持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方在租屋處查獲褚男到案。（資料照／中壢警分局提供）

▲桃園市褚姓男子持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方在租屋處查獲褚男到案。（資料照／中壢警分局提供）

檢警調查，34歲褚男疑似情緒不穩，因不滿曾被警方查獲而心生怨恨，去年12月29日凌晨1時20分許，以裝有汽油之玻璃米酒瓶自製汽油彈，前往中壢區中山東路二段之普仁派出所旁空地點燃後投擲逃離現場，但火勢微小被迅速撲滅；警方獲報後調閱監視器，循線於2小時內於褚男租屋處內查獲褚男到案，警訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市褚姓男子持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方查獲到案，起出作案用汽油彈布料等證物。（資料照／中壢警分局提供）

▲桃園市褚姓男子持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方查獲到案，起出作案用汽油彈布料等證物。（資料照／中壢警分局提供）

桃檢複訊時，被告褚男坦誠犯行不諱，警方提供現場照片、監視畫面截圖與作案用汽油彈殘留物等佐證，檢方認為犯行明確，偵結依放火燒燬現有人所在建物未遂罪嫌起訴。

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