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醫一看就知是兒虐！律師轟陳尚潔誇張：到最後一秒都試圖在騙

▲▼剴剴案兒福聯盟失職社工陳尚潔，今（16日）被台北地院依過失智死罪判刑2年，藝人郁方與何嘉文結伴聽判，受訪難掩失望，「剴剴戰士」喊口號宣洩不滿，聯絡人張瓦力強調不會忘記剴剴、「他是刻在我們心裡的名字！」並秀出衣服背面的剴剴圖樣。（圖／記者黃哲民攝） 

▲「剴剴戰士」喊口號宣洩不滿。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，台北地院審結，16日判陳女過失致死，2年，偽造文書，無罪，可上訴。律師李怡貞表示，兒福聯盟先前一直說紀錄沒有不實，但現在從法院的新聞稿就知道，網路傳言根本不是傳聞，「陳尚潔就是這麼誇張，到最後一秒到醫院都試圖在騙」。

李怡貞斥責陳尚潔：到最後一秒都在騙

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李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，「兒福聯盟之前一直聲稱處遇紀錄沒有不實，沒有疑似溢奶等紀錄，都是謠言，剴剴戰士攻擊社工的謠言。」但從法院的新聞稿就可見，檢察官明明白白的指出，「陳尚潔明明沒有分享近況傳給外婆，但是卻寫『已』」。

李怡貞指出，陳尚潔畢業於台大，但卻說自己只是「以、已」不分。李怡貞認為，陳尚潔「都已經到醫院了，人家跟你講什麼你就信什麼，連看都不用看剴剴，是嗎？」而且看著孩子全身傷、瘦弱的樣子，任何一個正常的社會就算被隱瞞，也會趕快拍照存證，「而且萬芳醫院的急診醫師一看就知道是兒虐，你哪邊夢到溢奶？更證明之前的網路傳聞根本不是傳聞，陳尚潔就是這麼誇張，到最後一秒到醫院都試圖在騙」。

李怡貞最後說，偽造文書部分，因為罪證不足，所以當然無罪，但感謝法院新聞稿讓大家知道，「陳尚潔真的超級惡劣，兒福聯盟真的有夠寡廉鮮恥。」又雖然偽造文書部分無罪，但從新聞稿就可知，確實事有蹊蹺，「有罪無罪，有沒有想搓湯圓，我們大家自己心裡知道」。

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