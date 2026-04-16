明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大

▲明天鋒面接近，周末通過，北東雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(17日)鋒面接近，下半天桃園以北、東部和宜蘭有雨，午後中南部也有局部短暫陣雨；周六到周日清晨將是降雨最多且雨區最廣時刻，全台有降雨機會，其中北部、東部和南部山區嚴防雷雨。

氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面接近，清晨至上午北部有零星短暫陣雨，中午過後桃園以北、東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部有局部較大雨勢，北部平地也有降雨機會，午後中南部及東南部山區亦有局部短暫陣雨。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周六至周日清晨鋒面通過、東北季風增強，是降雨最多且最全面的時間點，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，周六晚間至周日清晨南部平地也有零星降雨；周日白天降雨減少，僅花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區轉多雲。

下周一起東北季風減弱，周一至周三東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部及其他山區有局部短暫陣雨。下周四鋒面接近，降雨再度增多，中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，山區午後也有局部短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳表示，周六天氣轉涼，受東北季風增強、降雨明顯影響，北部、東北部高溫降至25度左右，周日白天回升到27度，低溫則在20度上下，下周一東北季風減弱，溫度回升。中南部溫度則變化不大，白天高溫維持30到32度，低溫約21到23度。