雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

▲雪山10日上午6點下雪，9.8K圈谷的積雪更是達50公分。（圖／雪霸國家公園高山保育志工鄭僥龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

雪山最新雪況曝光！在連續4天大雨後，雪山自10日上午6點開始三六九山莊周邊開始降下雪花，其中在9.8K圈谷的積雪更是達50公分厚，有志工在網路上分享出下雪美景，並提醒民眾要登雪山時務必做好保暖及防雨措施。氣象局指出，在鋒面通過後，周一起轉為乾冷天氣，但下一波鋒面及冷空氣將接力報到，屆時3000公尺以上高山仍有機會下雪。

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▲▼雪山最新雪況曝光。（圖／雪霸國家公園高山保育志工鄭僥龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雪霸國家公園高山保育志工鄭僥龍在FB社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」指出，連續4天大雨後，雪山今天雨勢終於稍微停止，早上6點在三六九山莊周邊降下雪花，自山莊7.1K開始到黑森林內，沿途都遍布白雪，黑森林內的積雪厚度約有20公分，其中，在9.8K圈谷處的積雪更達50公分。

鄭僥龍PO出多張雪山下雪美景並提醒，最近要登雪山的朋友務必注意安全，尤其保暖及防雨措施要做好，該攜帶的雪地裝備也別忘了。

▲氣象局指出，在14日~16日，3000公尺以上高山有降雪機率。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員林定宜指出，3000公尺以上高山目前溫度約在1、2度左右，氣溫還不夠低，因此今天玉山、合歡山並沒有下雪。但等到14日下一波鋒面通過，加上後面有冷空氣接力，若水氣夠、溫度低，3000公尺以上高山仍有機會下雪。